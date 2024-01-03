江西男借朋友61萬4年後無法要回 法院：已過3年時效

江西一名男子借給朋友61萬人民幣無法要回，示意圖。(取材自瀟湘晨報)

江西一名張姓男子借給朋友61萬人民幣（約8.5萬美元），4年後無法要回，法院稱已過3年時效。

瀟湘晨報報導，2018年，張男因做生意需用資金，向朋友老陳借款61萬元（人民幣，下同），並簽訂了「借款合約」，約定在2018年至2019年借款期間，張男以自己的一套房產作為抵押物對該借款提供抵押擔保，雙方辦理了抵押登記手續。

後來兩人長期沒有聯繫，老陳從未向張男催要欠款，或採取其他方式主張權利。2023年，張男向法院起訴要求老陳配合其辦理註銷抵押權登記手續，並返還房屋所有權證。老陳要張男先還錢。

信豐縣人民法院經審理認為，張男和老陳之間的借款行為發生在2018年，約定借款期間為一年。老陳未舉證證明借款的訴訟時效存在中止或中斷等情形，故其債權的訴訟時效於借款期滿之日起三年，即2022年1月6日屆滿。

本案中，老陳未在其主債權訴訟時效期間行使抵押權，現訴訟時效已經屆滿，故張男訴請老陳協助其辦理註銷房屋抵押登記手續，並向其返還上述房屋所有權證，有事實及法律依據，依法予以支持。

債權人向法院主張權利的訴訟時效期間為三年，存在中止或中斷的情形，但最長一般不超過20年，訴訟時效期間屆滿後，其就喪失了勝訴抗辯權。本案老陳自述「借款合約」到期後其從未向張男催要過欠款，張男也未主動聯繫其還錢，可以證實其主張債權的三年訴訟時效期間已經屆滿，且其在主債權訴訟時效期間，亦未行使抵押權，故法院對老陳的抗辯理由依法不予採信。