成本14元賣6980 「復活丹」誆老人 其實是澱粉丸

所謂「復活丹」其實是澱粉丸。（視頻截圖）

近日中國出現一款號稱可以有效治療慢性病的「863復活丹」，售價高達1000元至6980元(人民幣，下同)不等，但經過江西景德鎮市監檢測 發現，「863復活丹」主要成分為澱粉，且每盒成本僅14.6元，已經有許多老年人受騙上當。

央視報導，透過包裝設計和虛假宣傳，每盒成本僅14.6元的澱粉丸，竟然變成「863復活丹」，以1000元至6980元不等的高價進行兜售，經銷商通過非法手段獲取參與電視購物老年人信息，安排業務員偽裝成電視購物健康顧問推薦「復活丹」保健產品，聲稱能夠提高人體免疫力 ，達到其詐騙老年人錢財、非法獲利的目的。

江西景德鎮南河公安分局民警曾接到被詐騙人女兒報警，表示其父多次透過快遞購買「863復活丹」，被騙了4萬餘元。

在江西省公安廳刑警總隊的指導協調下，景德鎮市公安機關迅速搗毀該公司南京分公司窩點，抓獲犯罪嫌疑人六名，繳獲價值30餘萬元「保健品」，並且徹底查清一個涉及全國25省、 206家二級經銷商的詐騙網路。

據報導，警方表示，該詐騙犯罪集團由總經銷（委託方）、生產方、分銷方三部分組成，形成一個完整詐騙犯罪鏈。

總經銷（委託方）是一家名為西安某生技有限公司的企業，由其負責「863復活丹」產品設計、外包裝設計、客製化宣傳資料及產品總經銷。生產方是經總經銷委託，由西安某生物製藥有限公司對「863復活丹」進行生產並完成產品包裝。分銷方則遍布全國各地，負責開拓客源訊息，物色有經濟實力及消費能力、注重身體保養、身患疾病的老年客戶群，利用虛假宣傳資料給被害人洗腦，虛構療效，引誘被害人購買。