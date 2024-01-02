「睡海裡」一語成讖 24歲百萬粉女網紅車禍溺亡

歐可愛在中國海南萬寧因車禍溺水身亡。(取材自微博)

中國24歲擁有近百萬粉絲的機車女網紅「歐可愛」，傳出在中國海南萬寧因車禍溺水身亡；家屬表示，事發車輛行駛在彎道處掉落河中，車上四人有三人生還，歐可愛因為旁邊的車窗打不開不幸溺亡。

歐可愛身材嬌小可愛，喜歡機車和旅行，在視訊平台有90多萬粉絲。去年12月29日，她在海南萬寧日月灣和許多機車愛好者聚會，當日5點半左右，她和幾位剛認識的兩男一女從聚會離開，車行駛到高架上的轉彎時，衝出高架翻到河裡，河水並不深。當時其他三人的車窗是打開的，只有歐可愛的車窗關著，因而不幸溺亡。

歐可愛生前的好友、粉絲紛紛在網路上悼念她，「她有著樂觀的心態，直爽的性子，對朋友無比真誠，感動著身邊的每一個人；一路走好勇敢善良的歐歐……」。

歐可愛生前認的乾姐姐小羽（化名）表示，歐可愛雖然有一定數量的粉絲，但沒有帶貨，她生前曾表示「不想割粉絲的韭菜」。

小羽翻看以往歐可愛的聊天紀錄，還有歐可愛生前回覆網友的內容，網友問她晚上睡哪裡？她說「海裡」，然後網友問她好久回貴陽，她說不回了，沒想到最後一語成謔。