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匯款假裝他活著…內蒙婦和情夫殺夫埋屍 13年後終破案

中國新聞組／北京2日電
女子夥同情夫殺夫埋屍並製造假象，通遼警方13年後破案。（取材自澎湃新聞）
女子夥同情夫殺夫埋屍並製造假象，通遼警方13年後破案。（取材自澎湃新聞）

內蒙古警方日前破獲一起13年前積案，女子夥同情夫殺夫埋屍，並以「三筆匯款」製造人活著的假象，經警經方不斷從心理突破，才如實供述殺害男子的犯罪事實。據了解，這也是當地公安機關今年告破的第15起積壓命案。

澎湃新聞報導，2010年9月9日，受害人吉某將摩托車從家中騎到吉爾嘎朗鎮街裡的一朋友家門前，通過短信告知其朋友：自己到外地務工，把摩托車暫寄在此。隨後，吉某又通過短信與其家人告別，內容同樣是到外地務工，收到信息後，家人撥打吉某的手機一直關機。

2010年11月的一天，吉某的妻子根某突然接到吉某從外地務工匯來的錢款1000元。可當吉某的家人撥打電話時，吉某的手機仍關機。面在隨後的兩個月裡，吉某又分別給其妻子根某匯款2000元和1000元，但某的手機仍是關機。突如其來的這「三筆匯款」，讓家人堅信吉某還「活著」，但吉某自此杳無音訊。而吉某的妻子根某也帶著10多歲的兒子選擇改嫁。

13年來，吉某的哥哥、姊姊從未放棄尋人，2023年9月，再次來到科左後旗公安局刑警大隊報案，稱弟弟可能在2010年就遇害。

專案組找到13年前吉某的三筆匯款記錄的帳單，發現三筆匯款地址均來自不到百公里的科左後旗金寶屯鎮。帳單上的簽名雖然寫的是吉某的名字，但卻與吉某真實的字跡大相徑庭。專案組對此展開周密的調查。在近1萬人的筆跡中，民警成功篩查出與匯款單上筆跡相近的筆體。結果顯示，與吉某同村的白某筆跡與匯款單上的筆跡一致。

經調查了解，白某曾和吉某的妻子根某在吉某「失蹤前」存在曖昧關系且往來密切。專案組展開心理測試進行排查。經過一系列的艱難「交鋒」，根某、白某心理防線徹底崩潰，如實供述殺害吉某。

兩人交代，在2008年到2009年的一年多的時間裡，兩人互生情愫便偷偷的走到了一起。加之，受害人吉某經常酗酒、家暴，在與吉某提出離婚未果的情況下根某心生恨意。於是，2010年6、7月間，兩人謀畫殺害吉某。

2010年9月8日深夜，白某來到吉某家喝酒，趁其不備將其打死。隨後，二人將屍體掩埋後山。為了掩飾事實，白某與根某二人自導自演了「摩托車寄存、發短信道別、務工匯款」等離奇事件。

女子夥同情夫殺夫埋屍並製造假象，通遼警方13年後破案。（取材自澎湃新聞）
女子夥同情夫殺夫埋屍並製造假象，通遼警方13年後破案。（取材自澎湃新聞）
女子夥同情夫殺夫埋屍並製造假象，通遼警方13年後破案。（取材自澎湃新聞）
女子夥同情夫殺夫埋屍並製造假象，通遼警方13年後破案。（取材自澎湃新聞）

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