救命啊…北京男童掉冰窟窿 警民衝上薄冰拉人梯救起

什剎海驚險一幕！一男童意外落水，眾人冰面上拉人梯解救。（取材自北京日報）

「快救人！有小朋友掉進冰窟窿裡！」日前在北京西城區什剎海景區內，一名男童不慎落水，孩子的家長也正在水中不斷掙扎，情況十分緊急，所幸在眾多市民和警察合力之下拉起人梯，男孩成功獲救，救人者也都平安上岸。過程中，地安門派出所副所長焦眈眈第一時間就衝上冰面救助，而他也是最後一個被拽上冰面。

北京日報報導，什剎海銀錠橋平常遊人如織，但日前忽然從湖面上傳來呼救聲和孩子哭聲。當時正在景區內遊覽的市民冷女士說，「我轉頭看向湖面，一個小朋友掉水裡了！」她看到一個約六、七歲大的小男孩不知什麽原因落入水中。

什剎海驚險一幕！一男童意外落水，眾人冰面上拉人梯解救。（取材自北京日報） 什剎海驚險一幕！一男童意外落水，眾人冰面上拉人梯解救。（取材自北京日報）日報

從群眾現場拍攝的視頻可見，落水後，父親讓孩子趴在自己背上，想爬上冰面，幾番嘗試都以失敗告終，孩子還險些沒入水中。

眼看著湖水淹到二人脖頸處，岸邊不少熱心市民急忙跑下去幫忙。一位穿著黃色羽絨服的男子拿著一根棍子率先趕到落水處。

「麻煩了，麻煩了，這樣下去不行啊！」看著孩子和父親兩人在水中不停撲騰，卻始終無法回到冰上，岸上的群眾不禁擔憂地大叫。正在什剎海景區執勤的地安門派出所副所長焦眈眈和民警黃鑫第一時間趕到事發現場，與2名熱心群眾及6名街道安保人員一起衝上冰面，第一時間開展救援。

「我看接連有十多個人都跑去幫忙，結果因為冰面太薄，不少人都滑倒了，還有人掉進到水裡，渾身都濕透了。」冷女士說，站在她旁邊一位穿軍大衣的大哥也拿著一把大掃帚趕去幫忙。

影片來源：YouTube

參與救援的人愈來愈多，有人拿來了救生圈，有人將圍巾打結接長用來救援。危急時刻，一條救援的長繩從岸邊拉到了中心現場。繩子的這頭，是水中的救援人員拚盡全力將男孩托到冰面上，冰面上的救援人員眼疾手快，一把抓住孩子的外套帽子將他抱起，立即送交岸邊接應的群眾；繩子的那頭，數不清的熱心群眾，將生命之繩牢牢地攥在自己的手中……水中的救援人員一個個拖上了岸。

焦眈眈最後一個被拽上冰面，他趴在冰上，默默地回頭看了一下身後，確定沒有其他人後，輕輕搖了搖手，示意自己沒有事。在群眾的攙扶下，他一瘸一拐地走到岸邊。

現場群眾自發地鼓起了掌。在大家的齊心協力下，全部落水人員均被救上岸，僅用時6分鐘。