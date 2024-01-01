不想付裁員賠償？西安一公司搬進深山 前員工：得逞後又搬回市區

原本在西安高新區CBD的某廣告公司（圖左），去年10月一度搬到秦嶺山區（圖右），員工指控老闆此舉是為了逼退裁員。（取材自上游新聞）

近日有中國網友發布影片爆料稱，西安某廣告公司為裁員不給補償，將公司搬遷至秦嶺腳下，因通勤時間太長、生活條件不便，十多名員工因此主動離職。但隨後他們發現，公司竟又搬回了市區。

段此，該公司負責人表示，公司因經營困難已告知搬到山裡只是臨時措施，沒想到員工會離職。但離職員工表示，他們離職後才幾天時間，公司就又搬回市區，所以大家都感到很氣憤。

據上重慶日報報業集團旗下新媒體《上游新聞》報導，西安的常姓男子近日發布影片稱，2023年10月19日，他任職的公司突然告知所有員工，辦公地點要搬遷至位於當地某處山區，所有員工大家必須在10月23日上午9時準時打卡上班。

常姓男子表示，公司原本的辦公地點位於西安市高新區錦業路，是西安的CBD，而公司新地址是位於長安區秦嶺腳下的村子。 當地人稱，「這個XX新村位於長安區子午峪內，距離峪口3公里，已經進入了秦嶺山麓範圍內，在往半山坡上走了，也就是俗稱的山裡。」

「我開車還稍微好一點，其他沒車的同事只能搭乘一輛3小時一趟的公車，還需步行3公里，走30多分鐘山間村道才能到達辦公室，單程通勤時間差不多2個小時，如果從最近的地鐵站 搭計程車要花5、60元，公司而且明確告知無任何通勤補助。」

「隨後有員工提出質疑，我也給老闆打了電話。10月26日，公司行政說，要堅持不了、接受不了，9、10月份工資結給你，大家好聚好散，留下來的可能要根據回款情況來發薪水。」常姓男子表示，包括自己在內共有14人簽署了離職協議。

「離職才4天就從原來同事那裡得知，公司又搬回了城裡，還在網路上開始了招募。」這讓常姓男子和其他離職的同事們感到很氣憤。 「公司老闆一直沒有露面，目的就是用這種惡劣的環境讓你去主動離職，如果不用這種方式的話，大家都是辭退或其他，就會正常的去要求N+1的補償。」

對此，該公司張姓負責人2023年12月31日坦承，確實在10月時將公司搬到了「山裡」，但不可能長期在山裡辦公。 「因為CBD那邊的租金 很貴，剛好到期了，新的辦公室正在裝修，沒有地方辦公，我們還在經營民宿，就過去暫時過渡了一周而已。」

張姓負責人反咬一口稱，下半年公司經營比較困難。 「今年我個人已經墊資200多萬人民幣，一直沒有拖欠過大家工資，公司的口碑在行業內一直不錯。這個時候也希望大家能夠患難與共，沒想到很多人提出了離職，還把這個事情發到網上 。」