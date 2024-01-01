杭州名寺辦相親會？「男要高富帥 年薪至少百萬」寺方闢謠喊報警

網傳杭州著名寺廟法喜寺舉辦名為「資產千萬高端局」的相親會，寺方澄清是遭冒用。（取材自新黃河）

網傳杭州著名寺廟法喜寺舉辦名為「資產千萬高端局」的相親會，活動門檻要求相當高，男士要年薪100萬（人民幣，下同）以上、資產2000萬、身高178公分以上，有房、要帥；女士若是95前，必須是年薪50萬以上，每人報名費近千元。消息引發名寺舉辦脫單活動圖利的質疑。不過法喜寺和網傳活動地點的宋禧會都稱是被冒名舉辦，並指公安已介入調查。

新黃河報導，法喜寺位於杭州西湖景區內，被當地人稱為姻緣的祈福勝地，頗受年輕人的歡迎。近日網傳一張法喜寺12月30日舉辦「脫單」活動的海報，地點在法喜寺100米處的宋禧會，內容包括寺廟法師帶大家禮佛、寺內網紅打卡地拍攝個人寫真、圓通寶殿求姻緣等。

不過，相親會門檻要求嚴格，從資產到身高外型都有限制。男士收入必須達百萬以上、資產2000萬，還要求有房、要帥、身高178公分以上；女士95後、身高163公分及以上、學歷本科及以上，或者95前年薪50萬以上。

據報導，消息在網路上引發熱議，寺廟工作人員澄清，宋禧會不在寺院裡面，也沒有舉辦相親會，該主辦打著寺院旗號，就擅自舉辦活動。

宋禧會一名工作人員也說，從未與活動主辦接洽，對方沒有經過寺院和他們同意，就擅自將活動海報發布出去，接獲廟方投訴後已經道歉，然而脫單活動消息在網路上廣傳，「我們為此事已被迫停業三天了。」