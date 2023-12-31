「我不是小孩」火了 25歲童顏女玩滑梯 爆笑影片吸500萬點閱

劉小姐穿著可愛。（取材自哈爾濱日報）

最近中國各社交平台上瘋傳一段視頻，一名身材嬌小、穿著可愛的女子到哈爾濱參加冰雪嘉年華，只見工作人員誤認為女子是小孩，一把將她拉到「兒童溜滑梯」，順勢送上一腳，女子一路高喊「我不是小孩」就滑遠了，爆笑影片吸引許多網友觀看，不到幾天就突破500萬次點閱，抖音 帳號更迅速漲粉1.3萬。

哈爾濱日報報導，今年25歲、來自甘肅 的劉小姐分享日前去哈爾濱遊玩的影片，影片中她坐在雪圈上，排隊等著玩用冰砌成的溜滑梯，沒想到穿著可愛的她站在成人滑道前，卻被工作人員誤認成孩童，對著她說「小孩這邊來，兒童道。」劉小姐回了一句，「我不是小孩」，繼續排成人滑道。

只見工作人員送完其他小朋友，轉頭看見劉小姐便順手拽過雪圈，不顧劉小姐喊著「我不是小孩！我不去那邊！」依舊被大哥一腳「踹」下滑梯，讓掌鏡的男友放聲大笑。

25歲、身材嬌小的女網友在哈爾濱玩滑梯時被工作人員強制安排玩「兒童溜滑梯」。（取材自哈爾濱日報）

影片上傳後瞬間暴紅，網友們都笑稱「哈哈哈，我不是小孩。反抗無效！」、「是不是小孩，那大哥心裡還沒數嘛」、「大哥心想：這孩子真吵，走你！」。

據報導，截至27日，該影片觀看次數突破500萬，還被大量官方媒體和大V轉發，而劉小姐隨口一句「我不是小孩」，也成了東北人形容南方遊客可愛的網絡熱哽，原本只有幾十個粉絲的抖音帳號迅速漲粉1.3萬，親友看到後都調侃她「紅了」。

25歲的劉小姐因為身材嬌小，時常被誤認為是小孩。（取材自哈爾濱日報）

事後，有媒體找到劉小姐，她受訪時透露，東北的網友們留言太幽默了，她聽從網友們建議把網名改成「我不是小孩」，跟著一起玩梗。

劉小姐表示，自己今年已經25歲，因為長得嬌小、穿著可愛，時常被誤認為是小朋友，當天覺得那段視頻很有趣，順手發了個抖音，「沒想到一覺醒來這段幾秒鐘的視頻火了，被轉發得全網都是。」