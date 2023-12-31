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29年前雲南隔空劫殺疑案再審 李金獲改判無罪

中國新聞組／北京31日電
2023年12月29日，李金拿到了自己的無罪判決書。（取材自極目新聞）
2023年12月29日，李金拿到了自己的無罪判決書。（取材自極目新聞）

因「隔空劫殺疑案」被判刑並羈押21年9個月10天的李金，在案生29年後，終拿到了無罪判決書。四川省高級人民法院12月29日對李金犯搶劫罪再審一案作出宣判，以「現場無客觀證據」等理由，撤銷此前認定李金有罪的刑事裁定和刑事判決，改判無罪。李金表示，將會申請國家賠償，盼找出當年劫殺案真兇。

極目新聞報導，1994年10月，雲南元謀火車站發生一起搶劫殺人案造成二死。1995年9月30日，李金因犯搶劫罪被收容審查，後被判處無期徒刑，經多次減刑於2017年刑滿釋放。該案中，普某成、普某能兩兄弟一同被提起公訴，後因「證據不足」無罪釋放。

李金出獄後，一直奔走喊冤申訴。2020年6月，四川省高級人民法院決定對李金搶劫殺人案啟動再審程序。2023年4月25日上午9時，該案在四川高院再審開庭審理。

12月29日，時隔八個月後，四川省高院對該案再審作出宣判。再審判決書載明，根據採信的證據，四川省高院查明，1994年10月13日，被害人姚某某、白某某入住昆明鐵路分局元謀工務段招待所。10月14日凌晨5時50分，姚某某、白某某被招待所工作人員發現遇害，工作人員隨即報案。經鑑定，姚某某是被他人用單刃銳器和鈍器多次擊傷頭部致死亡，白某某被他人用銳器刺傷心臟及大血管失血致死亡。

四川高院此次作出的無罪判決認為，現場勘驗證實作案人在二人以上，本案的具體作案人員、作案手段等關鍵事實不清。綜合全案，李金的有罪供述與在案客觀證據存在一定矛盾，李金的有罪供述真實性存疑，且現場無客觀證據指向李金作案，認定李金夥同他人犯罪的證據沒有形成完整的證據體系，沒有達到證據確實、充分的法定證明標準。

四川省高院認為，原判認定的事實不清，證據不足，不能認定原審被告人李金有罪。撤銷四川省高級人民法院（1999）川刑終字第444號刑事裁定和成都鐵路運輸中級人民法院（1998）成鐵中刑初字第44號刑事判決；原審被告人李金無罪。本判決為終審裁定。

據報導，申訴多年，剛滿56歲的李金29日說，他對判決結果很滿意，但他的青春年華都在監獄中度過了。如今，家裡只剩下他一個人。李金的代理律師表示，下一步將為李金申請國家賠償。

另據澎湃新聞報導，李金表示，他打算先回到元謀老家，休息一段時間，再和律師處理申請國家賠償的事情。雖然他的案子告一段落，但「我跟他們（死者家屬）一樣，都希望把真兇找出來。」

高院 監獄

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