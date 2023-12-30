曾借北斗數據追扇貝…獐子島騙局大結局 董座重判15年

獐子島漁業董事長吳厚剛。（本報資料照片）

獐子島扇貝事件迎來了大結局。據最高人民檢察院披露，獐子島原董事長、總裁吳厚剛因違規披露重要信息罪、詐騙罪、串通投標罪、對非國家工作人員行賄罪等數罪併罰，被判有期徒刑15年，並處罰金92萬元（人民幣，下同）。調查期間，證監會還借用北斗衛星撒下「天網」尋找獐子島的扇貝，終於揭穿獐子島的扇貝逃跑大騙局。

紅星新聞報導，最高人民檢察院日前舉行新聞發布會，發布了2023年金融檢察工作案事例，「獐子島」違規披露重要信息案在列。

案例顯示，2016年，為避免因連續三年虧損被暫停上市，獐子島原董事長吳厚剛指使公司人員製作虛假採捕紀錄表，調減蝦夷扇貝採捕面積以虛減營業成本，對部分海域已不存在的扇貝應作核銷處理而不作核銷處理，虛減營業外支出，虛增利潤 1.3億餘元，占當期披露利潤總額的158.11%。

從2014年起，獐子島的扇貝一度成為A股市場上的「明星」，先是「跑了」，後又「餓死了」，曲折的發展不僅震驚了股民，也引來了證監會介入調查。

獐子島曾公告，海洋牧場發生了自然災害，「扇貝去了哪裡」也成為股民的熱議話題。

2019年，獐子島發布業績預告，預計虧損4000到4500萬元，主要因素又與扇貝有關。在調查過程中，證監會還借用了北斗衛星找獐子島的扇貝。

據報導，獐子島捕撈面積無逐日客觀紀錄可參考，內控嚴重缺失。調查人員利用衛星定位還原出獐子島採捕船實際捕撈軌跡圖發現，獐子島沒有如實記錄採捕海域，2016年的實際採捕海域面積比帳面紀錄多出近14萬畝。

證監會表示，獐子島在2014年、2015年連續兩年虧損的情況下，利用海底庫存及採捕情況難核實的特點，不以實際採捕海域為依據進行成本結轉，導致財報告嚴重失真，2016年通過少記錄成本、營業外支出的方法將利潤由虧損披露為盈利，2017年將已採捕海域列入核銷海域或減值海域，誇大虧損幅度。