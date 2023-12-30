我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

曾借北斗數據追扇貝…獐子島騙局大結局 董座重判15年

中國新聞組／北京30日電
獐子島漁業董事長吳厚剛。（本報資料照片）
獐子島漁業董事長吳厚剛。（本報資料照片）

獐子島扇貝事件迎來了大結局。據最高人民檢察院披露，獐子島原董事長、總裁吳厚剛因違規披露重要信息罪、詐騙罪、串通投標罪、對非國家工作人員行賄罪等數罪併罰，被判有期徒刑15年，並處罰金92萬元（人民幣，下同）。調查期間，證監會還借用北斗衛星撒下「天網」尋找獐子島的扇貝，終於揭穿獐子島的扇貝逃跑大騙局。

紅星新聞報導，最高人民檢察院日前舉行新聞發布會，發布了2023年金融檢察工作案事例，「獐子島」違規披露重要信息案在列。

案例顯示，2016年，為避免因連續三年虧損被暫停上市，獐子島原董事長吳厚剛指使公司人員製作虛假採捕紀錄表，調減蝦夷扇貝採捕面積以虛減營業成本，對部分海域已不存在的扇貝應作核銷處理而不作核銷處理，虛減營業外支出，虛增利潤1.3億餘元，占當期披露利潤總額的158.11%。

從2014年起，獐子島的扇貝一度成為A股市場上的「明星」，先是「跑了」，後又「餓死了」，曲折的發展不僅震驚了股民，也引來了證監會介入調查。

獐子島曾公告，海洋牧場發生了自然災害，「扇貝去了哪裡」也成為股民的熱議話題。

2019年，獐子島發布業績預告，預計虧損4000到4500萬元，主要因素又與扇貝有關。在調查過程中，證監會還借用了北斗衛星找獐子島的扇貝。

據報導，獐子島捕撈面積無逐日客觀紀錄可參考，內控嚴重缺失。調查人員利用衛星定位還原出獐子島採捕船實際捕撈軌跡圖發現，獐子島沒有如實記錄採捕海域，2016年的實際採捕海域面積比帳面紀錄多出近14萬畝。

證監會表示，獐子島在2014年、2015年連續兩年虧損的情況下，利用海底庫存及採捕情況難核實的特點，不以實際採捕海域為依據進行成本結轉，導致財報告嚴重失真，2016年通過少記錄成本、營業外支出的方法將利潤由虧損披露為盈利，2017年將已採捕海域列入核銷海域或減值海域，誇大虧損幅度。

2020年對獐子島案作出行政處罰及市場禁入決定並處以60萬元罰款，對15名責任人員處以3萬元至30萬元不等罰款，對4名主要責任人採取5年至終身市場禁入。

2023年金融檢察工作案事例，「獐子島」違規披露重要信息案在列。（視頻截圖）
2023年金融檢察工作案事例，「獐子島」違規披露重要信息案在列。（視頻截圖）
證監會借用了北斗衛星找獐子島的扇貝。（取材自央視財經）
證監會借用了北斗衛星找獐子島的扇貝。（取材自央視財經）

利潤

上一則

擁6房不住 河南1家8口住酒店200天…日付千元 直呼太幸福

下一則

自製無人駕駛「空中計程車」廣州試飛 最快明年Q1可望運營

延伸閱讀

中國138家A股上市公司被調查 逾7成資訊揭露違規

中國138家A股上市公司被調查 逾7成資訊揭露違規
活貓看成鴨賞...航警股長遭陸女色誘買劣質X光機 重判

活貓看成鴨賞...航警股長遭陸女色誘買劣質X光機 重判
戲說從頭／「一念關山」大結局 3敗筆被譏爛尾

戲說從頭／「一念關山」大結局 3敗筆被譏爛尾
韓攝理教教主鄭明析涉性侵21女 一審重判23年

韓攝理教教主鄭明析涉性侵21女 一審重判23年

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠