愛因斯坦的腦子 淘寶熱銷 購買同學求安慰：變聰明，不可能的

「愛因斯坦的腦子」入選淘寶年度商品，商家稱考試季是銷售高峰。（取材自紅星新聞）

今年以來，虛擬商品「愛因斯坦的腦子」走紅，成為部分消費者青睞的商品之一。售賣商家說，「只需0.5元拍下『愛因斯坦的腦子』，就會通過腦電波自動長到您指定人的腦子裡，心誠則靈！」

紅星新聞報導，據淘寶網12月25日公布的「淘寶2023年度十大商品」榜單排名，輔酶Q10、馬面裙、「愛因斯坦的腦子」、「孫子兵法」等10件商品上榜。其中，「愛因斯坦的腦子」作為虛擬商品首次入選該電商 平台年度榜單。

在淘寶電商平台搜索發現，截至12月26日14時許，該商品在淘寶熱搜榜單中熱度達130.3萬，寶貝321件。銷售此商品的商家不在少數，不同商家的月銷量也從個位數到五位數不等。其中一家店鋪的月銷量甚至達到了9萬+，售賣單價為0.5元。

購買「愛因斯坦的腦子」如何讓消費者變聰明？客服稱該商品為虛擬物品，無需物流發貨。「拍下後，通過腦電波瞬間傳遞到想要變聰明的人腦中，點確認收貨就能見效。」其中一名商家說，「消費主力軍是學生，尤其考試季的時候是銷售高峰期。」

多個平台還有「戀愛腦」「社交腦」「搞錢腦」等虛擬產品。其中一家店鋪的列表顯示，「考試腦」單價最高，為1.0元；其次為「搞錢腦」，單價0.7元；「開心腦」單價最低，為0.1元。

「雖然單價基本都不超1元，但因為是虛擬商品無本經營，也無需給付運費，不存在售後問題，所以算起來營收還不錯。」一名商家透露，在其開通「愛因斯坦的大腦」售賣業務不到1年的時間裡，店鋪純利潤 已過數萬。

正在讀研的林同學給自己充值了一份「聰明腦」。「其實對我來說，購買這個商品主要是為了尋求一些心理安慰。」至於變聰明，林同學表示，「那是不可能的」。

陽光學院兒童發展與教育學院副院長蔡韋齡表示：「現在很多年輕人會覺得非常焦慮，也會做一些精神內耗的事情，購買‘愛因斯坦的腦子’其實是一個尋找寄托、緩解焦慮、放松宣泄的渠道。」

陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師認為，只要售賣時不做虛假宣傳、不侮辱誹謗他人，則不構成侵權。但有商家宣稱「下單後愛因斯坦的腦子自動長在你身上」的說法，具有一定虛假宣傳成分，屬違法行為。