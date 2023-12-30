號稱助農卻販售他地劣質農產 涼山多名百萬級網紅被判刑

網紅主播趙靈兒和曲布在直播中販售蜂蜜。（取材自紅星新聞）

四川涼山百萬網紅趙靈兒和曲布曾以兩人在大涼山相遇的浪漫故事橋段走紅網路，隨後開啟助農的直播帶貨之路，卻被查出背後是一條製假售假謀取暴利的灰色產業鏈，其公司負責人短短數月就獲利至少300萬（人民幣，下同）。這起四川首例「網紅經濟」亂象案件，兩名主播和涉案公司負責人等9人近日被依虛假廣告罪等罪行，分別判處8個月至3年2個月不等徒刑。

據紅星新聞報導，23歲的曲布和27歲的趙靈兒是一對來自涼山的青年男女，2022年8月19日，趙靈兒在某平台上發布一則視頻，講述她在涼山偏遠山村「偶遇」淳樸、帥氣的彝族青年曲布，並盛情邀請其到家裡作客的故事，讓曲布和趙靈兒在網路上一夜爆火，多次登上平台熱搜榜。截至案發前，趙靈兒視訊帳號粉絲量達272萬，曲布粉絲量達216萬。

走紅後不久，兩人便開始了頻繁的直播帶貨之路，主要販售核桃 、蜂蜜等農特產品。2022年9月至2023年5月，趙靈兒和曲布開直播帶貨超過40場。在一段兩人直播帶貨的視頻中，趙靈兒聲稱：「這個蜂蜜賣98元真不貴，核桃真是我們大涼山的核桃。我和曲布不會做昧良心的事情，我們是實實在在的。 僅一分鐘，2000多斤核桃就被網友一掃而空。

2023年5月，涼山公安機關接州市場監管局通報，發現網紅涼山曲布、趙靈兒在直播帶貨過程中虛假宣傳，涉案數額巨大，涉嫌犯罪。公安機關接獲線索後，迅速成立專案小組進行偵查，發現一條製假售假的灰色產業鏈。

經查，張某以孵化網紅、透過直播帶貨變現為目的，成立成都小虞助農傳媒有限公司（MCN機構）。2022年7月深入涼山物色到個體工商戶趙（趙靈兒）、青年阿日某某（曲布）等當地「網紅苗子」，透過精心設計的劇本和話術，為二人編排純真善良的形象，發布「偶遇」「創業」「助農」等的短片博取眼球，孵化出趙靈兒、曲布兩個網紅帳號。

團隊專門挑選當地無人居住的生產用房、破壁殘垣等作為直播背景，打著「助農」「優質原生態」等旗號，從成都、南京等地食品公司低價購入蜂蜜、核桃等農產品進行網路直播帶貨，將假冒的大涼山農特產品銷售至全國20餘個省份，銷售額超千萬元。

據警方表示，趙靈兒、曲布涉案的2萬餘斤蜂蜜、9.4萬餘斤核桃幾乎都是從外地低價購入、以次充好、高價出售，真正來自涼山的原生態優質產品僅有極少部分。據該團隊供應生產商郭某說：「從昭覺縣谷莫村購買少量蜂蜜，只是為了取得當地原產地證明，證明產地來自大涼山。」

辦案警員介紹，團隊銷售的外地蜂蜜，一瓶500克裝的，以低成本價購入，貼上大涼山原生態標籤後每瓶要賣98元，可以說是暴利。短短數月，張某營運的公司實現非法牟利達300萬元以上，網紅主播趙靈兒、曲布非法收入均在70萬元以上。

2023年7月，涼山州昭覺縣人民檢察院依法對涉嫌假冒註冊商標罪、虛假廣告罪的成都小虞助農傳媒有限公司法定代表人張某、運營人員帥某、許某，網紅主播趙某、阿日某某、石一某某、鍾某，假貨供應生產商郭某等多名嫌疑人批准逮捕。

12月28日，涼山昭覺縣人民法院依法對該案一審宣判，成都小虞助農傳媒有限公司法定代表人張某犯假冒註冊商標罪和虛假廣告罪，被判有期徒刑3年2個月，併罰金25萬元；郭某犯假冒註冊商標罪，被判有期徒刑3年，併處罰金20萬元；網紅主播趙某（趙靈兒）、阿日某某（曲布）、石一某某、鍾某、帥某、許某等人犯虛假廣告罪，分別被判8個月至10個月不等的有期徒刑，並處2萬元至10萬元不等的罰金。