浙江新娘婚禮上被燙傷險毀容 罪魁禍首竟是這個氣氛道具

台州一名女子在短視頻平台發帖稱自己在結婚當天，因使用帶氣彩帶噴霧，臉部被燙傷，整張臉都被纏滿繃帶。（取材自都市快報）

浙江省台州市一名女子近日在短視頻平台發帖，稱自己在結婚當天，被帶氣彩帶噴霧狂噴，導致臉部被嚴重燙傷，長滿了水泡，才剛新婚就得整張臉纏滿了繃帶。網友們看到這位新娘整個臉腫得像豬頭，紛紛表示同情並予以安慰，有人建議找出使用彩帶的「兇手」，也有人說「沒破相就好」。專業人士則稱婚禮使用的彩帶可能是劣質品。

據都市快報報導，12月27日，這名女子在短視頻平台發帖，視頻顯示，女子的婚禮於12月23日舉行，女子臉部燒傷情況較嚴重。眉毛、臉頰處均露出黑色痕跡。在視頻的評論區，她回覆網友：「就是那種帶氣的彩帶噴的。」

在後續上傳的婚禮迎親視頻中，穿著大紅色中式禮服的新娘從車上下來，起初還笑逐顏開，但之後就被彩帶噴得滿頭滿臉。新娘捂著臉躲進新郎懷裡。這時，她的頭髮上已經在冒煙。女子在評論區回覆網友說：「就是噴的那些把我燙傷了。當時臉就是發熱，覺得沒事，第二天起來時候臉上都是水泡。」

新娘從就被彩帶噴得頭髮都冒煙了。（取材自都市快報）

據了解，噴射彩帶是當地最近幾年流行起來的婚慶習俗。這種彩帶清理方便，並不會粘黏在衣服上。 在網購平台上，6瓶裝的婚禮噴射彩帶價格在20（人民幣，下同）到30元左右。客服稱對於使用的材料並不清楚，但強調要遠離明火，一定不能對著人的五官（人臉）噴射。

浙江大學高分子材料專業徐忠正表示，噴射彩帶噴出的彩帶的成分都是一些高分子樹脂化合物，需要溶解在乙醇、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等有機溶劑內，這些物質一旦在空氣裡呈霧狀時，很容易起火。且彩條的顏色也是用易燃的油漆調出來的。婚禮現場無法避免鞭炮等明火，使用時會存在著不小的安全隱患。

視頻中，穿著大紅色中式禮服的新娘從就被彩帶噴得滿頭滿臉。（取材自都市快報）

徐忠正表示，女子之所以如此被嚴重燙傷，可能和噴射彩帶的質量有關，這批婚禮噴射彩帶機可能是劣質產品，才會導致危險的發生。