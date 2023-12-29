我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

「結婚16年3娃非親生」 綠帽男：她還生第4個女兒 陪產人不是我

中國新聞組／北京29日電
陳志顯說著自己的遭遇淚流滿面。（取材自上游新聞）
陳志顯說著自己的遭遇淚流滿面。（取材自上游新聞）

「結婚16年3娃非親生」當事人陳志顯與妻子俞女離婚及與吳男涉及人格權糾紛案，昨（12月28日）在江西開庭。陳志顯說，他當庭提交了新證據，妻子除生下的3個女兒都非他親生，還在去年又背著他生下了第四個女兒，陪產人正是吳男。他主張除離婚，俞某應每孩精神賠償10萬（人民幣，下同）。俞女則否認到底，並稱「DNA也不是100％準確的」。

綜合上游新聞、頂端新聞報導，這起備受關注的案件，昨上午在江西德興市法院開庭。陳志顯的代理律師楊安明表示，當天共有兩個案件開庭，上午是陳志顯和俞女的離婚案，下午則是陳志顯和其指控的「第三者」吳男的人格權糾紛案。俞女和吳男均未到庭，案件將擇期宣判。

楊安明表示，針對離婚案，陳世賢的主要訴訟請求有：一是請求法院判決兩人離婚；二是認為女方屬於欺詐性撫養，要求返還孩子的教育費、撫養費等；三是因為3個孩子均非親生，請求法院判決扶養權歸女方；四是向女方索取精神損害賠償，「全國司法案例賠償標準是1到5萬，鑑於案件比較特殊，我們是按照一個孩子賠償10萬主張的。」

楊安明表示，針對陳志顯與妻子俞女及「第三者」吳某之間的民事糾紛案件，他們已前往醫院、學校、銀行等多家機構現場調查取證，並將證據提交法院。陳志顯表示，他當庭提交了新證據——妻子俞女於2022年11月在上饒市某醫院生下了第四胎女兒，陪產人就是與她有不正當關係的吳男。

俞女和三個女兒。（取材自頂端新聞）
俞女和三個女兒。（取材自頂端新聞）

2007年12月，陳志顯與俞女結婚。2008年俞女生下第一個女兒，此後又先後生下二女兒和三女兒，陳志顯一直在撫養。2022年4月和5月，DNA鑑定結果顯示，3個女兒都非陳志顯親生。陳志顯說，今年有人告訴他，俞女在上饒市某醫院生下了一個女兒。他和律師向法院申請開具調查令，查出病例顯示，2022年11月，俞女在醫院生下了一名女嬰。

病例上有俞女、陳傑顯的簽名。陳傑顯還在病例上留下了電話號碼，該號碼機主正是與俞女有不正當關係的吳男，病例載明，吳某某是俞女的陪產人。陳志顯說，「也就是說，俞女生下了第四胎，陪產人是吳男，大概率是吳男冒充我簽了字，『志』寫錯了，寫成『傑』了。」

俞女的個人社交平台顯示，2023年2月1日，她抱著一名女嬰拍了視頻，並稱：「帶著我的小可愛，一起過元宵。」報導引述德興市官方一人士說：「事情發酵成這個樣子了，俞女還敢生第四胎，也是膽子大。」

不過據俞女表示，陳志顯的所作所為只是為了要錢、博取流量。婚後她曾遭到丈夫的家暴，還被打進過醫院，並稱「我之前一直要離婚，他不肯離啊。」陳志顯在此前曾承認打過妻子兩次，一次是抓到她跟其他男人在賓館的那天早晨；另外一次是因為網貸吵架，打了她一巴掌。

陳志顯在社群平台上進行直播。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
陳志顯在社群平台上進行直播。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

對於自己是否出軌，俞女表示自己和陳志顯所說的「衢州老板」不存在出軌，自己認識吳男才一年多；至於孩子是不是親生的，「我從來沒有承認過孩子不是陳志顯親生的，包括所謂的DNA鑑定結果。」「他說不是就不是嗎，DNA做得也不能說100%（準確）吧？我都不知道小孩子不是他的，是他自己說小孩子不是他的。」俞女說，自始至終都是陳志顯一人在說。

這件事以後，俞女稱她的生活也受到了影響，有段時間沒工作。她認為陳志顯是在逼著她和孩子不要生活，陳志顯這樣做就是為了要錢。至於離婚，「肯定離啊，不離幹嘛。」

DNA 家暴

上一則

因病少上1天班…公司不給她年終獎金 法院這麼判了

下一則

連騙都不想騙…遇到「這5種人」電詐集團都嫌棄

延伸閱讀

湖北夫妻離婚互推責任不養娃 法院判「不准離」

湖北夫妻離婚互推責任不養娃 法院判「不准離」
「結婚16年3娃非親生」案連開2庭 當事夫放話將公開重大案情

「結婚16年3娃非親生」案連開2庭 當事夫放話將公開重大案情
去年被爆分居 安達佑實宣告二度離婚 結束9年婚

去年被爆分居 安達佑實宣告二度離婚 結束9年婚
羽生結弦105天閃離 小提琴家前妻證實：走向不同未來

羽生結弦105天閃離 小提琴家前妻證實：走向不同未來

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死