「結婚16年3娃非親生」 綠帽男：她還生第4個女兒 陪產人不是我

陳志顯說著自己的遭遇淚流滿面。（取材自上游新聞）

「結婚16年3娃非親生」當事人陳志顯與妻子俞女離婚及與吳男涉及人格權糾紛案，昨（12月28日）在江西開庭。陳志顯說，他當庭提交了新證據，妻子除生下的3個女兒都非他親生，還在去年又背著他生下了第四個女兒，陪產人正是吳男。他主張除離婚，俞某應每孩精神賠償10萬（人民幣，下同）。俞女則否認到底，並稱「DNA 也不是100％準確的」。

綜合上游新聞、頂端新聞報導，這起備受關注的案件，昨上午在江西德興市法院開庭。陳志顯的代理律師楊安明表示，當天共有兩個案件開庭，上午是陳志顯和俞女的離婚案，下午則是陳志顯和其指控的「第三者」吳男的人格權糾紛案。俞女和吳男均未到庭，案件將擇期宣判。

楊安明表示，針對離婚案，陳世賢的主要訴訟請求有：一是請求法院判決兩人離婚；二是認為女方屬於欺詐性撫養，要求返還孩子的教育費、撫養費等；三是因為3個孩子均非親生，請求法院判決扶養權歸女方；四是向女方索取精神損害賠償，「全國司法案例賠償標準是1到5萬，鑑於案件比較特殊，我們是按照一個孩子賠償10萬主張的。」

楊安明表示，針對陳志顯與妻子俞女及「第三者」吳某之間的民事糾紛案件，他們已前往醫院、學校、銀行等多家機構現場調查取證，並將證據提交法院。陳志顯表示，他當庭提交了新證據——妻子俞女於2022年11月在上饒市某醫院生下了第四胎女兒，陪產人就是與她有不正當關係的吳男。

俞女和三個女兒。（取材自頂端新聞）

2007年12月，陳志顯與俞女結婚。2008年俞女生下第一個女兒，此後又先後生下二女兒和三女兒，陳志顯一直在撫養。2022年4月和5月，DNA鑑定結果顯示，3個女兒都非陳志顯親生。陳志顯說，今年有人告訴他，俞女在上饒市某醫院生下了一個女兒。他和律師向法院申請開具調查令，查出病例顯示，2022年11月，俞女在醫院生下了一名女嬰。

病例上有俞女、陳傑顯的簽名。陳傑顯還在病例上留下了電話號碼，該號碼機主正是與俞女有不正當關係的吳男，病例載明，吳某某是俞女的陪產人。陳志顯說，「也就是說，俞女生下了第四胎，陪產人是吳男，大概率是吳男冒充我簽了字，『志』寫錯了，寫成『傑』了。」

俞女的個人社交平台顯示，2023年2月1日，她抱著一名女嬰拍了視頻，並稱：「帶著我的小可愛，一起過元宵。」報導引述德興市官方一人士說：「事情發酵成這個樣子了，俞女還敢生第四胎，也是膽子大。」

不過據俞女表示，陳志顯的所作所為只是為了要錢、博取流量。婚後她曾遭到丈夫的家暴 ，還被打進過醫院，並稱「我之前一直要離婚，他不肯離啊。」陳志顯在此前曾承認打過妻子兩次，一次是抓到她跟其他男人在賓館的那天早晨；另外一次是因為網貸吵架，打了她一巴掌。

陳志顯在社群平台上進行直播。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

對於自己是否出軌，俞女表示自己和陳志顯所說的「衢州老板」不存在出軌，自己認識吳男才一年多；至於孩子是不是親生的，「我從來沒有承認過孩子不是陳志顯親生的，包括所謂的DNA鑑定結果。」「他說不是就不是嗎，DNA做得也不能說100%（準確）吧？我都不知道小孩子不是他的，是他自己說小孩子不是他的。」俞女說，自始至終都是陳志顯一人在說。

這件事以後，俞女稱她的生活也受到了影響，有段時間沒工作。她認為陳志顯是在逼著她和孩子不要生活，陳志顯這樣做就是為了要錢。至於離婚，「肯定離啊，不離幹嘛。」