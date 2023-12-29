四川一鎮公務員集體脫崗 唯一值班員：早上霧大沒人來

12月25日上午的鳳溪鎮便民服務中心大廳冷清，多崗位無人在崗。（取材自澎湃新聞／「麻辣」網路社區截圖）

有網民發文稱，2023年12月25日前往四川省巴中市巴州區鳳溪鎮辦事，上午9時20分竟發現鳳溪鎮便民服務中心大門虛掩，大廳內僅一人值班；附近的鳳溪鎮群眾訴求快處中心大門則還上了鎖，值班人員稱是因早上霧大才無人上班，讓他傻眼，質疑公務員在上班時間公然集體脫崗。當地紀委表示調查屬實，已對相關人員警示約談並責令檢討。

澎湃新聞報導，近日，有網民在四川新聞網傳媒集團旗下「麻辣」網路社區發帖反映稱，巴中市巴州區鳳溪鎮上班時間多部門工作人員集體脫崗。

該網民表示，12月25日上午前往巴州區鳳溪鎮辦事，上午9點20分的鳳溪鎮便民服務中心大門虛掩，大廳內更是格外冷清，只有一人值班，多崗位無人在崗。政府規定的9點上班，為何到了9點半都沒人上班？值班人員聲稱早上霧大，故此無人上班。

鳳溪鎮群眾訴求快處中心大門緊閉。（取材自澎湃新聞／「麻辣」網路社區截圖）

此外，該網民稱附近的鳳溪鎮群眾訴求快處中心大門緊閉，鎮政府辦公樓內同樣關門插鎖，社區新文明實踐站也是長期未開放，質疑「領導幹部不作為、不擔當，為民服務觀念淡薄，老百姓辦事經常跑空路」。

12月27日，鳳溪鎮黨政綜合辦公室答覆網民稱，鳳溪鎮黨委政府高度重視，迅速對「五辦一所四中心」工作人員12月25日上午到崗上班情況進行核實。

鳳溪鎮黨政綜合辦公室表示，鄉鎮便民服務中心按照規定工作日內閒場日必須安排值班人員接件，12月25日為非趕集日，當天值班人員在崗值班，群眾辦事能找到人、能辦成事；經鎮紀委核實，鎮群眾訴求快處中心、社區新文明實踐站工作人員上班遲到情況屬實；鳳溪鎮紀委依紀依規對相關人員進行警示約談，責令作出書面檢討並全鎮通報。

鳳溪鎮位於四川巴中市巴州區東南邊緣，全鄉轄13個村（社區），78個農業合作社，一個居委會，4240戶，16258餘人。幅員面積49.9平方公里。鳳溪鎮政府機關辦公時間為：國家法定工作日，5月1日至9月30日為上午9:00至12:00，下午2:00至6:00；10月1日至次年4月30日為上午9:00至12:00，下午1:00至5:00。

對此，網民紛紛留言評論並嘲諷：「多部門、集體脫崗，顯示機構冗餘，形同虛設；形式主義，弄虛作假；作風漂浮，思想怠惰；官僚主義，脫離群眾」「這種脫崗行為是嚴重的工作失職，希望有關部門嚴肅處理。」「鐵飯碗，去不去碗都在，有啥關係」、「鐵的盤子嘛，上什麽崗」、「說明人還是多了」、「中央三令五申，基層還不是搞形式主義」。