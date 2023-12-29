因病少上1天班…公司不給她年終獎金 法院這麼判了

法官提醒，雇主應尊重員工勞動過程中依法享受休息休假的權利。（視頻截圖）

江蘇省溧陽市彭姓女子去年12月底確診新冠病毒，因公司人手不足，抱病上班，她請求公司安排人接手她的工作，讓她能請假休養遭拒，彭女只好在12月29日從公司離職。彭女事後要求公司支付她薪水、補償金以及年終獎金，公司卻稱她「差1天才全勤」不願意支付，彭女氣得告上法院，法官判決該公司應支付年終獎金。

據極目新聞引述溧陽法院官方微信 號報導，在溧陽某公司上班的彭女在單位從事後勤工作，2022年12月底經核酸檢測 為異常。因公司後勤人手不足，彭女身體不適仍堅持工作，多次和公司協商希望能安排人手頂上，讓自己休息幾天，幾次協商過後公司終究不同意。最終在12月29日，也就是全年工作日的倒數第二天，彭女實在無法堅持工作，於是從公司離職。

彭女離職後，認為自己為公司工作了十幾年，沒有功勞也有苦勞，公司的做法讓她寒心，於是便通過向法院訴訟的方式提出要求支付工資、補償金以及年終獎的請求，公司在庭審中回覆稱，規章制度明文規定，只有上滿全年，才能在第二年的1月領取上一年年終獎，彭女在12月29日離職，還差一天才算全年全勤，不符合支付年終獎的條件，所以不願意支付年終獎。

該消息引發網友熱議，很多網友站在彭女這邊，紛紛留言：「這種公司蠻常見的，想當初我1月3日上班的，因為1日和2日正好逢元旦周末，就因為這兩天，沒有年終獎。」「我們公司就這樣……」「公司這種做法太過分，人家帶病工作堅持不住了，差一天還不給年終獎。」「辛苦工作一年，少這一天就沒有年終獎了嗎？這是什麽公司啊？太沒有人情味了吧！」

最終，法院審理認為，綜合考慮員工生病期間，公司應安排必要的病休假等因素，認定彭女士在該年度工作滿1年，可以領取該年度的年終獎。

法官表示，用人單位應當在安排勞動者參加工作、服從管理的同時，應重視員工的身體和心理健康 ，尊重員工勞動過程中依法享有的休息休假權利，不能機械生硬、不加變通地執行規章制度，若缺乏對勞動者權益最基礎的保障，將承擔違反法律規定的不利後果。