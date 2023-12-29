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爛橘產生毒氣？重慶6村民疑中毒 3人不治

中國新聞組／北京29日電
事故現場。(取材自央視新聞)
事故現場。(取材自央視新聞)

重慶市開州區長沙鎮12月26日發生一起突發事故，6名村民下到一個大量堆放柑橘的深坑後，疑似吸入腐爛橘子產生的氣體中毒暈倒，其中3人搶救無效死亡。

央視新聞報導，事故發生在大量柑橘堆放場的坑內，有幾個人下坑後倒地昏迷，另外幾個人下坑施救過程中，也倒在坑中。當地已成立調查小組，事故原因仍在調查中。

極目新聞報導，多則網傳視頻顯示，一處荒地有多處深坑，坑內有黃色物體，旁邊有多人倒地，警方和急救車輛趕到現場。其中一名視頻的拍攝者稱，她父母倒在了坑裡，坑裡還有多人倒地，她下去就暈倒後被人救出，「我爸爸下去救人滾下去了，他被弄起來半天都不醒」。

影片中，有村民正掐著一名暈倒人員的人中施救。影片拍攝者說：「是不是中毒？快把口罩戴上！」另外兩則影片顯示，現場圍起警戒線，一輛急救車輛車身上印有「重慶市開州區長沙鎮中心衛生院」字樣。

知情人士透露，此事發生在長沙鎮獅寨社區，該社區有人將大量柑橘堆放在土坑內，產生了有毒氣體。租借這塊土地的人想把坑給填上，於是找人下去施工處理，但工人下坑後中毒倒在坑內，有村民下坑施救也倒在坑中，「去救的也沒上來，現在還有幾個躺在醫院裡的」。

社區工作人員表示，事發後當地消防救援隊、醫療保障人員及派出所都已趕到現場，長沙鎮派出所工作人員說，開州區公安局已介入調查。

事故現場。(取材自央視新聞)
事故現場。(取材自央視新聞)

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