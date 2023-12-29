連騙都不想騙…遇到「這5種人」電詐集團都嫌棄

湖北警方對查獲的詐騙引流話術進行梳理分析。(取材自極目新聞)

湖北孝感安陸警方日前打掉一電詐引流團伙，查獲了200多套電子版詐騙引流話術。警方仔細梳理這些電子版詐騙引流話術後發現，騙子們最嫌棄不要紅包的、換人接聽電話的和不會操作轉帳的人。遇到了這些人，他們迅速掛斷電話，轉換下一個目標。

極目新聞報導，安陸警方分析這200多套電子版詐騙引流話術後發現，電詐引流團伙為了提高行騙效率，在引流階段盡量排除「聰明人」，找出更容易行騙的對象下手。

以下有幾種人是電詐引流集團「瞧不上眼」的對象：

1.紅包不要的不騙。拒絕加微信 的、紅包也不要的人，引流集團只挽留1次。若還是拒絕，就禮貌地掛斷電話。

2.起疑心的不騙。會問「是詐騙？是騙人的吧？」這類話的民眾，說明已起疑心，對這類人不要過多浪費時間，直接掛斷電話。

3.換人接聽的不騙。如果通話中換人接聽的，大機率是身邊人已經開始懷疑。對這類人，也直接掛電話。

4.不會操作的不騙。年紀較大的人，若不會操作微信、網路轉帳，引流集團團伙只會教1次。若還是學不會，或產生懷疑，就禮貌地掛斷電話，不要浪費時間。

5.不是本人接聽的不騙。打電話若非本人接聽，盡量說服其換本人接聽，理由為活動內容只能說給客戶本人知道等等。若對方不配合，直接掛斷電話。

報導指出，安陸警方稱，電信詐騙是一個高度成熟的犯罪產業，要想杜絕被騙，最好的辦法就是置之不理，直接刪黑並及時報警。若實在搞不清楚該怎麼辦，警方提醒，牢記「我沒錢、別找我、不轉帳」，成為詐騙團伙「最嫌棄」的人，亦能降低被騙風險。