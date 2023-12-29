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被控收受中國商人現金 尚比亞外長辭職但自稱清白

中國新聞組／北京29日電
尚比亞外交部長卡庫博（Stanley Kakubo）。（路透）
尚比亞外交部長卡庫博（Stanley Kakubo）。（路透）

非洲國家尚比亞外交部長卡庫博（Stanley Kakubo）近日因涉嫌收受一名中國商人一疊現金，在社群媒體上引發熱議後，尚比亞總統辦公室宣布卡庫博已於26日請辭。卡庫博是希奇萊馬總統於2021年8月上任以來第一位被迫辭職的部長。

卡庫博本人在一封信中表示，「他因一樁商業交易遭到惡意指控」，他辭職是為了不讓政府被爭議「分散注意力」。卡庫博自2021年9月起擔任尚國外交部長。

據英國廣播公司（BBC）報導，尚比亞社群媒體近來瘋傳一段影片，顯示兩名男子坐在一張桌子旁清點桌上堆放的大疊現金鈔票，雖然看不清他們的臉，但社交媒體上出現大量猜測，認為這兩人是卡庫博和一名中國商人。一些人質疑為什麼不用銀行轉帳，以及交易後是否繳稅。

同時，日期註記為2022年7月8日的手寫簽名字條的影像也被上傳網路，字條上有一家中國礦業公司和一家尚比亞礦業企業署名，並說他們已經「交易10萬美元」；另一張日期為2022年7月8日，提到總金額為20萬美元。

尚比亞官方聲明指出：「總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）已接受國會議員、外交暨國際合作部長卡庫博請辭內閣職務。」聲明並未說明卡庫博辭職的理由，但指出「總統感謝」卡庫博在政府內「值得肯定」的領導與任事能力。

尚比亞總統府聲明指出，總統希奇萊馬「懇請」這位前部長「繼續以國會議員身分勤勉於公務」。

中國大使館2022年曾表示，有600多家中國企業在尚比亞投資，規模逾30億美元。2020年，隨著新冠疫情危機加劇，尚比亞出現主權債務違約，國際間致力於尚比亞外債重組，中國扮演主要角色。

社群媒體 疫情 投資

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