湖北夫妻離婚互推責任不養娃 法院判「不准離」

夫妻感情發生糾紛，撫養小孩都是最大問題。圖為一名女士在北京一個離婚登記廳門前張望。(中新社)

夫妻離婚了，孩子的撫養給誰需經過雙方協商。湖北有一對夫妻離婚時，因為雙方都不願意撫養未成年孩子，多次協調都無法取得共識。法院認為兩人未履行對監護人撫養、教育和保護的法定義務，判決兩人不准離婚。

極目新聞報導，2004年，王男與丁女辦理結婚登記手續，婚後育有兩個孩子。雙方因家庭事務發生矛盾，夫妻感情破裂，王男遂向天門法院起訴離婚，要求兩個孩子由丁女撫養。

丁女同意離婚，但要求兩個孩子由王男撫養。因雙方不同意撫養孩子，承辦官多次與王男、丁女溝通，希望雙方能夠為了孩子的健康成長，無障礙溝通解決好夫妻衝突和孩子的扶養問題，但雙方仍不同意撫養孩子。

天門法院審理認為，夫妻雙方共同結婚的自由，亦有離婚的自由，王男和丁女雙方願意離婚，但對贍養子女的撫養問題未能妥善處理，都無力履行直接撫養、教育父母未履行對監護人撫養、教育和保護的法定義務，違反了法律規定，違背了社會道德和公序良俗，違背了社會主義核心價值。離婚後子女生活無著，孤苦無依，天門法院判決不准王男與丁女離婚。

因為不願撫養孩子被法院判決不准離婚的案子，在陜西也出現過。

白鹿視頻報導，鄧男與郭女於2011年登記結婚，同年生育一子，2016年生育一女。鄧男於2022年起訴至法院要求離婚被駁回。2023年，鄧男再次起訴離婚，鄧男主張自己無經濟能力和時間直接撫養子女，郭女認為撫養子女花費數額較大，也不同意撫養子女。

法院審理認為，雙方在孩子的撫養問題上互相推諉，拒絕履行撫養孩子的法定義務，解除婚姻關系將可能出現孩子無人撫養的情況，侵害未成年子女的合法權益，故判決不准離婚。