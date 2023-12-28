苦熬冤獄21年…內蒙男18歲被控姦殺妻堂妹 53歲等到無罪判決

周永剛（右）和律師孫闊手拿再審出庭通知書。(取材自中國青年報)

35年前，兩女子慘死草場命案，打破了內蒙古赤峰巴罕寶力格村原本的沉寂，也改變18歲年輕小夥周永剛的命運。身為兩名被害人的堂姊夫，周被指控姦殺妻子堂妹。案件經法院一、二審後，僅憑證言及在受害人身上提取的精斑與周永剛的血型一致的物證，認定周故意殺人、強姦犯罪，周被判死緩。期間，周家人堅持申訴，終於在周永剛年逾半百之後，等來無罪判決。

極目新聞報導，這起轟動一時的命案，被當地官方命名為「『701』特大強姦殺人案」，案發於1988年7月1日，當天下班後的于敏到堂妹于慧家，兩人相邀前往位於村莊東側草原挖草藥。

村民老羅回憶，按照以往的情況，兩名十八九歲姑娘會在夜幕降臨時馱著草藥回家，可那天過了晚上九點半，兩姑娘遲遲沒有歸家，於是她們的家人便組織村民外出幫忙尋找。

直到隔天凌晨1時許，周永剛發現了于敏、于慧兩人的遺體，血肉模糊，衣衫不整。

發現遺體時，于慧父親曾試圖接近躺在草場上的女兒屍體，不過被周永剛阻攔了，提醒其不要破壞現場，之後兩人留守現場，讓于敏父親等人開拖拉機前往巴林右旗公安局報案。

案發後一個月，也就是1988年8月2日，警方到村裡將周永剛帶走。那一年周永剛滿18歲，也是在當年3月底，周永剛與同村的同齡女孩于芳結婚。

周永剛的三哥周軍告訴極目新聞，案發後，村裡的成年男性很多被警察詢問過。隨著時間一天天流逝，弟弟還是沒能回家，周軍預感到事情變得愈來愈複雜。

周軍說，時任村支書的父親也四處託人打聽關於弟弟的消息，「後來一個跟弟弟同監號出來的人給我們帶信，大概意思就是他被逼認罪了。」

1989年5月底，巴林右旗公安局將此案移送至巴林右旗檢察院起訴；1991年2月初，案件移送至赤峰市檢察院起訴；1991年4月，該案在赤峰市中級人民法院開庭審理； 1992年12月底，周永剛因故意殺人罪、強姦罪被判處死緩；1993年1月，周永剛遞交上訴書；1993年7月，內蒙古高院 終審裁決駁回上訴維持原判。

「周永剛多次供述的犯罪經過、情節與公安機關現場勘查相一致，提取于敏身上遺留的精斑，經法醫檢驗與上訴人的血型一致及對其作案時間經查證多人的證言予以證實。」在周永剛被判死緩的判決書中，警方提供的唯一有力物證，是從受害人身上提取的遺留分泌物精斑的血型，與周永剛的血型一致。

自此之後，周永剛背上了「強姦犯」「殺人犯」的罪名，不過周永剛的妻子、父親及岳父等家人始終不相信這一結果，開始四處奔波申訴。

家人長年的申訴可謂孤掌難鳴。周永剛在監獄 度過了21年4個月4天，經數次減刑後獲釋出獄。

周軍記得，弟弟於2009年12月5日出獄，「他回來第一時間去了父親的墳頭，待了半個多小時，說自己的是冤枉的。」周軍稱，在弟弟出獄的數月前，父親離世了，而父親生前最放心不下的，就是弟弟。

終於，2021年4月中旬，周永剛及其家人收到來自內蒙古高院的再審決定書。

「我當時對這個再審決定還有些懷疑，能翻得了嗎？能有結果嗎？」周軍說，真正讓他看到希望的是2023年5月24日，當天由內蒙古自治區人民檢察院指派檢察員，到赤峰市中院開庭再審此案。

53歲的周永剛，雖然等來了再審，但在他看來，在法院宣判之前，依舊是「八字還沒一撇」。

直到12月20日，周永剛終於等來了內蒙古高院的無罪判決。

周永剛的辯護律師孫闊稱，周將在兩年內申請國家賠償。「下一步，我打算向相關部門積極提供證據，希望能將真兇早日緝拿歸案。」