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「結婚16年3娃非親生」案連開2庭 當事夫放話將公開重大案情

中國新聞組／上海28日電
江西德興，當事人說著自己的遭遇淚流滿面。(取材自上游新聞)
江西德興，當事人說著自己的遭遇淚流滿面。(取材自上游新聞)

江西上饒德興市的陳華（化名）爆料自己和妻子結婚16年，所撫養的3個孩子均非自己親生，引發社會極大關注。陳華訴妻子俞某及「第三者」的民事案件將於28日在德興市人民法院開庭。俞某和「第三者」是否出庭，引起外界討論。而陳華早前放話，將在庭審結束後，公開「重大案情」。

澎湃新聞報導，法院當天上午開庭審理陳華和俞某的離婚糾紛案，下午則是當事人和「第三者」的人格權糾紛案。

知情人士稱，當事人的主要訴求是離婚；其次是孩子的監護權問題，他們一方認為撫養權應歸女方；庭審還將涉及夫妻共同財產的分割和債務處理，以及這些年三個孩子撫養費的返還，陳華的精神損失賠償等問題。

在短片平台上，陳華自稱，他和妻子俞某在2007年認識，當年12月領證結婚。家中大女兒在2008年8月出生，幾年後二女兒出生，三女兒在2018年10月出生，三個孩子和他都沒有血緣關係。後來，他找到媒體，講述了自己的經歷。

據報導，近日，陳華在短視頻平台上再次披露了此事的進展。他在影片中表示，他起訴妻子俞某和起訴「第三者」吳某軍的案件，在12月28日開庭，庭審結束後，他還將公布「重大案情」。

至於「重大案情」是什麼，上述知情人士稱「跟離婚案（有關）」。

此事引發社會廣泛關注後，陳華多次在短片平台透過影片回應網友質疑。截至12月27日晚間，他的抖音帳號共發布80個視頻，獲得了48.2萬粉絲，其中一條置頂視頻有57.1萬的點讚量，有7.5萬的評論量。

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