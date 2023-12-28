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廣州收租神器 150平方公尺「砍刀房」隔12房 網嘲：走純獄風？

中國新聞組／上海28日電
該住宅過道長度為27米，由12個房間共用。(取材自上游新聞/截自房屋出租平台)
該住宅過道長度為27米，由12個房間共用。(取材自上游新聞/截自房屋出租平台)

有網友近日在社群平台上發文，稱發現一套位於廣州市荔灣區的住宅，近150平方公尺的長條房型酷似「砍刀」，內部更被改造成了12個單獨房間。在某房屋租售平台上，這間套房被冠以「收租神器」外號，市場售價為350萬元（人民幣，下同）。當地官方表示，如果沒有經過審核擅自改變住宅用途和結構，可能涉嫌違建。

上游新聞報導，據網上圖片顯示，這套住宅建築面積149.42平方米，原為5室1廳。去年2月，該住宅首次掛牌，今年11月，售價從300萬元上漲到350萬元。在某房屋租售平台上，該房屋標籤包括「滿五」「近地鐵」「全明格局」「南北通透」，簡介寫道：此房位於上下九步行街商圈的繁華地段，現在的格局是多個房間，配套齊全，生活便利，適合收租。

該戶型圖顯示，該住宅呈長條狀，長約28.3米，寬約4.9米。除了最遠端的異型臥室較大外（12.2平方公尺），其餘11個房間面積均較小（6.7-7.3平方公尺）。所有房間共用一條長約27公尺的走道以及一個將近8平方公尺的廁所。

不少網友吐嘲這樣長條房型：「可以想像每天早上排隊等廁所的情景」「我只在玩模擬人生的時候才會這麼建房子」「妥妥的純獄風」。

據報導，數名房屋中介工作人員27日證實，確實有這麼一套住宅正在出售，目前隔出來的房間部分已出租。

一名仲介表示，「業主是位老人家，這套房子掛出來想賣，但目前是出租給人家的，在當民宿。（網路上的圖片）是以前沒有裝修時的，現在已經重新裝修過了。 」

另一名仲介表示，這間房的確隔成了很多單間在出租，「每間房租金大概都是一千多，要看採光的情況。」他還表示，廁所也並不是戶型圖顯示的只有一個，「很多房間都是有廁所的。」

將住宅隔成多個房間出租，是否涉嫌違規違法？荔灣區住建局一名工作人員表示，如果沒有經過審批，私自把房屋進行間隔並出租，若有人投訴，可能涉嫌違建，城管部門會進行處罰。

荔灣區城管局工作人員表示，要現場實地檢查後才知道是否有涉嫌違建。據介紹，改變房屋結構需報規劃部門，審核通過後才能進行；如果擅自改建，可能會讓其恢復原貌。

圖為房間內景圖片。(取材自上游新聞/截自房屋出租平台)
圖為房間內景圖片。(取材自上游新聞/截自房屋出租平台)
近150平方公尺的長條房型酷似「砍刀」 。(取材自上游新聞/截自房屋出租平台)
近150平方公尺的長條房型酷似「砍刀」 。(取材自上游新聞/截自房屋出租平台)

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