「失孤」拐賣案宣判 兩嫌死緩、無期 郭剛堂：多年淒苦了結

郭剛堂，電影《失孤》的原型，一個全國各地尋找兒子的父親。他騎著摩托車走遍了中國絕大多數省份。車後的旗子上印著兒子的照片。（取材自新京報）

電影「失孤」原型郭剛堂之子被拐案，27日在山東省聊城市中級法院宣判，以拐賣兒童罪判處被告呼富吉死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，同時限制減刑。

另以拐賣兒童罪判處唐立霞無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同時判令呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失人民幣50多萬元。

央視新聞報導，法院審理查明，被告呼富吉和唐立霞1997年至1998年間以出賣為目的，共同拐賣李某慧、郭某振、楊某豪、李某豪4名兒童。呼富吉2001年夥同他人以出賣為目的，拐賣兒童楊某羽。

河南 廣電集團「大象新聞」報導，宣判前，郭剛堂表示，兒子郭新振不會到達現場，郭新振畢竟身為一個老師，臨近期末課業較重。「另外孩子也害怕，如果聽到判的像孫卓案一樣的話，可能會受不了。」

郭剛堂坦言，自己得知要宣判後睡不著覺，感覺這20多年的付出終於要有一個結果，「希望這些年的淒苦可以有一個了結。」

郭剛堂為找失蹤的兒子，騎壞了十輛摩托車。外出找孩子時，摩托車上都掛著兒子幼時的照片。（取材自山東商報） 郭剛堂騎著摩托車尋兒。車後的旗子印著兒子的照片。（新華社）

在出發前，郭剛堂的妻子在房間與親友坐在床上，回想起這些年尋子的經歷，她放聲哭泣。郭剛堂也在房間內拉著妻子的手寬慰，平復她的情緒。

郭剛堂指出，這些時間他將自己家的案件與這些人一些拐賣兒童的案件進行了對比，在研究這些案件中他思考了很多。「宣判不是終點，還有很多其它的事情需要我們共同發聲，努力推進。」

電影「失孤」原型郭剛堂之子被拐案宣判，兩被告分別判死緩及無期徒刑。圖為香港演員劉德華，飾演一名堅持尋子多年的農民。（電影劇照截圖）

電影「失孤」由香港 演員劉德華飾演一名堅持尋子多年的農民，騎著摩托車走遍全大陸尋找被拐兒子的故事，引起外界對尋親家庭的關注。

該片於2015年在中國上映，「失孤」原型郭剛堂父子在2021年7月在聊城相認，此時距離郭新振被拐已過去24年。2名涉嫌拐賣兒童的呼富吉和唐立霞則被警方抓獲。