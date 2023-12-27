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被前男友倒債千萬 杭女同時交往20人詐財77萬元

中國新聞組／北京27日電
魏雪潔與被害人的對話紀錄。（取材自微博）
魏雪潔與被害人的對話紀錄。（取材自微博）

浙江杭州一名女子因借前男友千萬元（人民幣，下同）做生意，導致負債累累，她乾脆登入多家婚介網站，自稱「白富美」結識20名對象，並向對方索取財物，或要對方借錢供自己使用，得手金額77萬餘元。杭州市上城區法院日前宣判，女子詐欺罪成立，判處有期徒刑11年，並處罰金11萬元。

綜合媒體報導，70後女子魏雪潔（化名）在婚介網自稱「胡美美」，家中擁有資產豐厚。她的對象之一老張，是40多歲的普通的工人，單身20多年沒有結婚。

老張表示，「胡美美」自稱胡雪巖後代，畢業於北大和哈佛，年薪百萬，坐擁豪宅豪車，條件好得讓老張自愧不如。不過，胡美美非常熱情，主動約老張吃飯，見了幾次面，老張就在這段感情中不可自拔了。

慢慢地，胡美美開始以各種理由，比如過節送禮、炒股賺錢、提高身分名譽、購買住房等等向老張要錢，甚至假借「提高徵信」之名，讓老張去各個銀行為她辦理信用卡

短短兩年時間，老張在胡美美身上花了數十萬元，後來胡美美突然消失，老張覺察自己可能上當受騙，選擇報警。警方抓獲胡美美，並在其身邊查獲了偽造的房產證、身分證及30餘張與其交往男子的信用卡。

警方偵查發現，胡美美原名叫魏雪潔，「70後」，出生於普通人家，相貌姣好，曾在內地、香港讀過法學（函授）專業。2000年至2019年在浙江從事證券業，年薪百萬元。

魏雪潔2011年認識了做生意的黃達飛，成為男女朋友，兩人2013年分手。從2012年至2018年期間，黃達飛陸續向她借了近千萬元。，黃達飛做生意失敗，列為失信被執行人，魏雪潔借款有去無回。

此後，魏雪潔透過婚介網站，刻意挑選經濟條件一般的中老年男子相親，將自己包裝成具有高學歷、高地位、高收入和高情商的事業成功女性，利用上述單身男性急於戀愛和結婚的心態以及與「地位落差」的自卑心理，向對方索取財。

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