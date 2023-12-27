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四川醫護集體爬窗討薪？民眾圍觀 院方否認拖欠工資

中國新聞組／北京27日電
四川遂寧市中醫院建築4樓有多人蹲坐在窗台上。（視頻截圖）
四川遂寧市中醫院建築4樓有多人蹲坐在窗台上。（視頻截圖）

四川省遂寧市一家中醫院驚傳多名醫護人員為了討薪，坐在窗戶邊示意跳樓，引來大量群眾圍觀，地面則消防員也趕忙在地面鋪設消防氣墊。院方則否認拖欠工資，當地衛健委稱已經介入調查。

界面新聞報導，網傳影片中，一棟高樓掛著遂寧市中醫院的牌子，在該樓4樓的位置，有10名左右身穿白大褂的人員蹲坐在窗台邊，地面則有消防員正在鋪設消防氣墊，並有大量圍觀群眾。

報導說，該院一名工作人員否認網傳「集體跳樓」和「拖欠工資」的說法，稱這些人員並不是在跳樓，該院也沒有拖欠工資。但對於多名醫護人員坐在窗邊的原因，她稱，醫院領導在處理此事，具體情況她並不清楚。遂寧市衛健委稱已經介入此事，同樣否認有人跳樓。

遂寧市衛生健康委員會發布狀況通報稱，網傳遂寧市部分醫護人員維權視頻引發關注，經核實，「維權影片」事發地係我市鎮江寺社區健康服務中心（市中醫院步行街院區），網傳相關醫護人員「討薪」等說法不屬實。

衛健委說，影片中維權相關人員係鎮江寺社區健康服務中心醫護人員，由於該社區健康服務中心正在進行管理權限調整（由遂寧市中醫院託管劃轉到屬地管理），部分醫護人員對劃轉調整事宜存在異議。衛健委介入並充分溝通後，相關醫護人員都已回到各自崗位。

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