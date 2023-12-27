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援助甘肅震區 加拿大鵝羽絨衣疑被倒賣 官方、閒魚皆否認

中國新聞組／北京27日電
加拿大鵝援助震區羽絨衣疑被掛閒魚倒賣，（網傳截圖）
加拿大鵝援助震區羽絨衣疑被掛閒魚倒賣，（網傳截圖）

加拿大鵝為援助甘肅震區，日前捐贈逾2000件羽絨外套及防寒物資，近日有網友在閒魚平台曬圖表示，該批援助物資疑似流入二手平台閒魚被倒賣。對此，官方表示消息不實，閒魚平台也稱虛假訊息，該帳號已封號。

綜合媒體報導，加拿大鵝此前發布消息說，其聯合上海慈善基金會捐贈逾2000件羽絨服及防寒物資，並表示「盡綿薄之力，援助甘肅震區，共度難關。」

上海市慈善基金會相關負責人稱，該批賑災物資總價值達1500萬餘元，包括1000件保暖衝鋒衣、500個睡袋、2001件Canada Goose加拿大鵝羽絨外套、74副手套、3000包暖貼和3000個保溫水杯。上海市慈善基金會委託上海子鵲應急救援隊，全程參與救災物資的裝卸、儲存及發放的全過程，已於25日晚送達積石山縣，正在研究如何妥善發放到需要的受災群眾手中。地方非常重視此事，並安排公安等人員對這批物資進行監管。針對網路上傳播的謠言訊息，他們會考慮報警處理。

報導說，臨夏州宣傳部郭部長稱，目前這群物資還沒發下去，捐款者正在現場對接發放細節，網路上流傳的情況不屬實。積石山縣抗震救災指揮部的工作人員則說，經調查，救援物資均由縣紀委專程監督、跟踪發放，「不存在（物資被倒賣）這個問題」。

另據報導，閒魚平台回應稱，網傳的相關情況不屬實。閒魚平台第一時間進行排查，實際情況為該用戶為了蹭熱點引流售賣羽絨服，編造了趙災物資信息，屬於惡意營銷引流行為。本平台已第一時間下架商品，並對涉事帳號永久封禁處理。

加拿大鵝 甘肅 會考

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