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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

江西「結婚16年3娃非親生」案將開庭 綠帽男曝有「重大案情」公布

中國新聞組／北京27日電
12月25日，陳先生在社群平台上進行直播。（取材自上游新聞，受訪者供圖）
12月25日，陳先生在社群平台上進行直播。（取材自上游新聞，受訪者供圖）

江西上饒男子陳世賢（化名）與妻子結婚16年，但去年發現妻子外遇後，才查出三個孩子都不是他親生的。陳世賢和妻子俞麗（化名）的離婚官司，將於28日在江西省上饒市德興市法院開庭審理，並稱當天將向法官舉證一個大眾到現在還不知道的祕密。

來源：YouTube

上游新聞報導，陳世賢向媒體表示，「沒有哪個男人願意把自己的醜事主動對外說，知道3個孩子不是親生的，很痛苦」，事發後他沒有外出務工，堅持在社群平台上直播，希望引發輿論關注，「讓不講道德的人受到應有的處罰」。

陳世賢表示，「目前自己依然不知道三個孩子的親生父親是誰」，雖然有懷疑對象，「但不知道他是不是3個孩子的親生父親。我很想確定下來，但我沒辦法確定」。

陳世賢去年以來曾在電視節目、網路直播中訴說自己被妻子戴綠帽的悲慘遭遇，有網友認為他沒有保護孩子的隱私，對孩子成長不利。陳世賢表示尊重網友觀點，但自認盡我最大努力不涉及孩子的隱私，反批造成如今一切後果的是俞麗，「她做這些事的時候，考慮了後果嗎？不考慮我的痛苦，不站在公平立場上，就來指責我，我不接受」。

至於3個孩子，陳世賢坦言，自從事件曝光後，2022年3月到現在沒見過他們，「不知道是誰教他們的。他們理都不理我，不認我了。」

據報導，陳世賢透露28日開庭時會舉證，告訴法官一個大眾到現在還不知道的祕密，還說庭審結束後，將會有「重大案情」公布，但並未解釋是何「案情」。陳世賢表示，將先了結民事部分，「我認為3個孩子不是我的，有理由懷疑餘華重婚。下一步，我再去向公安機關反映，看餘華要不要負刑事責任。」

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