讓女兒生日當天洗碗 北京名醫PO文被罵 掀網友兩面論戰

北京眼科醫生陶勇。（視頻截圖）

有些家長會培養孩子做家事的習慣，不過北京一名眼科醫師日前發文為女兒慶生，提到讓女兒洗碗一事卻引發網友兩面論戰，相關話題甚至衝上熱搜。

來源：YouTube

大眾網報導，3年前曾遭患者持刀暴力傷害的北京眼科醫生陶勇，在受傷復出後依舊向外界傳達著明亮和善意，因此在網路上具有很高的口碑的及關注度。

陶勇23日發文，稱當天是女兒陶陶12歲的生日，感嘆「女兒拽拽的，拍照不配合，很有個性」，他讓女兒給長輩盛飯、給舅舅、舅媽弄烤鴨卷，給媽媽夾菜，女兒都乖乖照辦了，但最後在洗碗這件事情上，遭到全家人反對。

北京眼科醫生陶勇發文，引發網友對於孩子教育問題的討論。（取材自大眾網 ）

陶勇寫道，「有人說小孩洗不乾淨，有人說等她長大點再說，也有人說慢慢來以後自然會洗」。最後陶勇極力遊說，終於把女兒從房間裡請出來洗碗。陶勇認為，12歲的女兒可以在和網友打遊戲時開心得嘴角咧到耳朵根，卻不願意在拍照的時候配合自己笑一笑。12歲的女兒正處於「魔女」和「淑女」的分岔路口，自己一點不敢懈怠。

不過該長文發布後，引發網友對於孩子教育問題的討論。有網友質疑「女孩就一定要成為『淑女』嗎？生日這天為什麼不讓孩子開心的？」、「孩子一定要『聽話』嗎？能否讓他們『自由成長』」；另一部分網友則認為，「在家做家事很正常，沒有必要這樣上綱上線。」

隨後刪除長文。擁有超330萬粉絲的醫生大V「眼科小超人老梁」24日發長文力挺陶勇，稱師兄並不是爹味的男人，「他不那麼擅長俗世的複雜情感，因此表達情感是直接的」，她提到，「陶醫師的工作很忙，每周見不到家人幾次，可能是想在親友面前顯擺女兒的懂事貼心，結果成為了「強迫」。

由於話題持續發酵，陶勇25日刪除引發爭議的長文後，曬出收到禮物的照片，未提及網上爭議。

隔日，陶勇在個人媒體上回應，稱「我自以為幽默的文字和圖片引起了風波，也讓我反思。在孩子生日這天，刻意營造這種所謂的成長儀式感，還發出來調侃，確實欠妥」，他解釋，要求女兒幫長輩夾菜、飯後洗碗，本意是想讓她知道自己又長大了一歲，要學會承擔更多家裡的責任，卻忽略了小壽星的感受。

陶勇強調，「沒有一個經驗100%的家長，也沒有一個標準的家庭模式可以參考。我和家人也在摸索一條適合自己的親子 教育之路和相處模式，但不管是哪條路，都是以愛為伴的。」對於引發網友熱議，他在文末幽默回應，「網民建議我去買個洗碗機，我覺得挺好，歡迎推薦。再次感謝大家的關注和建議，我會不斷修正，努力向好。」