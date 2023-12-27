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山東艦研製總指揮胡問鳴20年貪5986萬 判13年

中國新聞組／北京27日電
原山東艦研製總指揮胡問鳴一審判處有期徒刑13年。（央視新聞截圖）
原山東艦研製總指揮胡問鳴一審判處有期徒刑13年。（央視新聞截圖）

中國船舶重工集團前董事長胡問鳴26日在上海第一中級法院被依受賄、國有公司人員濫用職權罪，一審判處有期徒刑13年。他被控在當官20年期間受賄人民幣5986萬餘元（約838萬美元）。

中央社報導，胡問鳴是中國首艘國產航空母艦山東號的研製總指揮，2020年5月涉嫌「嚴重違紀違法」被查落馬，當時曾引發輿論擔憂他可能外洩國家機密。不過上海中院26日開庭審理，並未提到涉及洩密。

據上海第一中院微信公眾號發布，胡問鳴26日以受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金500萬元；以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑3年，決定執行有期徒刑13年，並處罰金500萬元。

法院審理查明，2001年至2020年，胡問鳴利用擔任多個職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、業務合作、資產收購、幹部提拔和吸存攬儲等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合5986萬餘元，其中995萬餘元未實際取得。

據發布，2013年至2015年，胡問鳴擔任中國船舶工業集團有限公司黨組書記、董事長期間，接受他人請託並收受賄賂，在該集團下屬公司資產重組過程中，故意違背國有資產經營管理職責，違規對民營船廠資產進行收購，造成特別重大損失。

法院認為，胡問鳴受賄數額特別巨大，徇私舞弊濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，均應依法懲處，予以並罰。鑑於胡問鳴部分受賄係未遂，濫用職權造成的損失案發後已全部追回，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部查扣到案，「檢舉他人構成重大立功」，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，對其上述犯罪可從輕處罰，法庭遂作出上述判決。

在此之前的2018年6月，胡問鳴的中船重工副手：前總經理孫波被查落馬。2019年7月，孫波因受賄罪、國有公司人員濫用職權罪，被上海第一中級法院判處有期徒刑12年，且因他的犯罪事實證據「涉及國家秘密」，因而未公開審理。

因此，胡問鳴被查落馬後，引發輿論擔憂他是否涉及外洩國家機密。

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