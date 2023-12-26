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訂婚4日被「硬上」算性侵？山西男被判3年 法庭：訂婚不等於結婚

中國新聞組／北京26日電
被告與女方在電梯擁抱。 (取材自大風新聞)
被告與女方在電梯擁抱。 (取材自大風新聞)

山西陽高縣法院25日宣判一起強姦案，被告席男與女子經婚介所認識，訂婚宴上給女方10萬元(人民幣，下同，約1.4萬美元)彩禮，允結婚一年後婚房房產證上加上女方名字。第二天兩人發生性關係，準丈母娘要求必須加名並補上10萬彩禮，男方未及時辦到，第四天女方報警指遭到強暴，法院一審宣判席男有期徒刑三年。

來源：YouTube

據大風新聞報導，被告母親甄女士在宣判後表示，「我兒子不接受判決，當庭就提出上訴。」甄女士表示，女方至今未退還聘金，曾多次聯繫女方想要諒解書對方沒同意。今年9月，法院曾組織調解，甄女士認為調解就是認下強姦，不同意調解，兒子至今仍被關押在看守所，「還有10天就8個月了」。

報導指出，雙方今年2月透過當地一家婚介所認識，「談三個月戀愛」論及婚嫁；據訂婚協議，除當日給10萬元禮金外，由婚介所監督另一半10萬元彩禮和一枚7.2克戒指。5月2日，女方舉行訂婚回門宴，準新人在婚房發生關係後，甄母說，「女方當天要我兒子馬上回家要房本，加上她的名字，把後面迎娶時要給的另外10萬元彩禮給她。」

「當時我們沒有那麼多錢，房本也不在手跟前，她就鬧情緒，告我兒子強姦」，「5日下午我兒子就被陽高縣公安局帶走拘留，罪名是涉嫌強姦」。

法院認為，雙方是戀愛關係，雖已按民間習俗訂婚，但並未登記結婚，席男違背被害人的意志，強行與被害人發生性關係，其行為構成強姦罪。

審判長表示，法院考慮雙方確立戀愛關係，且在被害人報警後，經公安機關電話通知，席男主動到公安機關接受調查，據此，按照罪責刑相適應的原則，對席男酌情從輕處罰，故以強姦罪判處有期徒刑三年。

審判長並表示，儘管雙方當事人的訂婚行為屬於當地民間習俗，並在訂婚時交付聘禮，但訂婚不是法定的登記結婚，雙方不享有夫妻之間的權利，不承擔夫妻之間的義務。

審判長強調，本案告誡社會大眾，法定結婚登記是確立夫妻關係的唯一途徑，法律保護的是合法婚姻；違背婦女意志，強行與婦女發生性關係的行為，即構成強姦罪，應受到法律的懲處。

此外，經相關部門查證，此前網路傳播的「騙婚」以告強暴敲詐」「訂婚發生關係後第4天，女孩控告強暴」「雙方當事人為同居關係」「被害人有過婚姻史」「被害人給婚友社三萬元介紹費」等傳言，均是不實訊息。

涉案雙方當時簽訂的訂婚收禮協議。（取材自大風新聞）
涉案雙方當時簽訂的訂婚收禮協議。（取材自大風新聞）

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