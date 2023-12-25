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70後素人 駕訓班教練直播2場賺840萬 背後有資本操作團隊？

中國新聞組／北京26日電
70後的聞會軍是一名駕校教練，受到年輕人追捧，讓他一夜暴紅。（視頻截圖）
70後的聞會軍是一名駕校教練，受到年輕人追捧，讓他一夜暴紅。（視頻截圖）

跳著魔性舞蹈、發著傷感文案、當著駕訓班教練……一個人能有三個分身？近日，一名被稱為有「70後外表、00後心態」的男子聞會軍一夜暴紅，他擁有的三個短片帳號短短幾天圈粉數百萬，直播一天就賺進840萬（人民幣，下同）。對此，有聲音質疑其背後有資本操作團隊，更有輿論稱當網紅躺著賺錢、靠流量暴富的風潮會帶壞年輕人。

來源：YouTube

北京青年報報導，一名70後素人男子因跳「科目三」舞蹈出圈了，他影片中的配樂更多樣，很注重卡點、對口型。據悉，這名男子名叫聞會軍，河北人，是一名駕訓班教練。他在同一個短視頻平台共註冊了三個帳號，分別是利安聞會軍駕駛員服務部、聞神、聞會軍。

有網友總結，這三個帳號就像三個獨立的人格，早上，他是「帶九個學員，過了八個，自己兒子沒過」的駕訓班教練；中午，他是跳著土味舞蹈的「聞神」；晚上，他是發著emo文案配自拍的深情聞會軍。

還有一種說法是，「利安聞會軍」主要負責為兒子賺補考學費。「聞神」負責更新跳舞之類的搞笑影片。「聞會軍」每天發布懟臉自拍照並配上傷感文案。

目前，3個帳號的總粉絲量已經達到730多萬。

粉絲暴漲的聞會軍在12月18日上午和晚上，在「聞神」帳號開了2場直播，打賞禮物刷個不停，有網友統計，聞會軍直播共收到6000個嘉年華，每個嘉年華稅後到手1400元，也就是說聞會軍一天賺了840萬元稅後收入。

報導提到，有分析質疑聞會軍背後真的沒有推手嗎？

天使投資人郭濤認為，「聞叔」之所以能夠火起來，可能是因為他抓住了當下年輕人對於搞笑、幽默、自嘲等元素的喜好，透過自己的表演風格和內容吸引了大量的粉絲。

此外，「聞叔」的成功也與他背後的營運團隊密不可分。「聞叔」背後有一個專業的團隊在為他策劃內容、推廣宣傳、管理粉絲等方面提供支持。這些團隊透過精準定位目標受眾、制定有效的行銷策略等方式，幫助聞叔在短時間內迅速累積了大量的粉絲和關注。

東華大學客座教授潘俊認為，從「聞叔」的現象來看，潘俊分析稱，首先是特殊魅力，「聞叔」的獨特氣質和年齡與他所表演的舞蹈形成了鮮明的對比，這讓他具有了較高的辨識度。他發布的影片內容多樣化，涵蓋了傷感文案、駕照教練、舞蹈等，吸引了不同類型的觀眾。

在資本運作方面，目前雖然無法確定聞叔背後有資本運作，但在網紅經濟產業鏈中，卻有這樣的可能性。有些投資公司、廣告商可能會看中聞叔的商業價值，進而進行合作。然而，這並不意味著聞叔的火爆完全依賴資本。

投資 駕照 天使

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