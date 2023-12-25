杭州婦人刷視頻刷 竟發現丈夫外面另有2妻3孩 轉帳高達500萬元

杭州一名女子刷短視頻發現丈夫婚外情。圖為示意圖。（視頻截圖）

杭州一名吳姓婦女近日偶然在短視頻刷到丈夫和其他女子的結婚照，不僅有兩個「妻子」，更有3個孩子，其間轉帳給她們近500萬元（人民幣，下同），吳女氣得提告丈夫重婚罪，追討丈夫贈與的財產，並要求女方道歉，最終法院判決返款400萬元，但駁回道歉訴求。

香港 01引述橙柿互動報導，當事人吳女表示，她偶然在短視頻中刷到丈夫朱男和其他女子的結婚照。她通過查看丈夫的手機網銀和支付寶 交易記錄，發現諸多不明的轉帳記錄。吳女遂委託律師起訴離婚、控告丈夫重婚罪，並通過訴訟向第三者追討朱男贈與的財產並道歉。

報導說，在調查取證的過程中，吳女發現朱男在杭州蕭山與一女子朵朵舉辦婚禮並生下兩個孩子，通過自己及員工帳戶向對方轉帳達400萬。此外，朱男還在省外與另一女子辰辰辦過婚禮，生下一個孩子，向對方轉帳80多萬元。

在庭審過程中，吳女考慮到二十出頭的辰辰有被欺騙可能且認錯態度較好，加上孩子尚小需要照顧，吳女放棄追究辰辰的法律責任，也沒有要求返還贈予的財物。

但吳女要求另一當事人朵朵返還夫妻共同財產並道歉，對方則堅持所有流水是自己的合法收入，沒有私下接受過朱男的贈與財物。最終，法庭宣判朱男對朵朵的400萬款項贈與行為無效，應返還原配吳女400萬元，不過駁回道歉的訴訟請求。