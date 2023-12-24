我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

追蹤聖誕老人不馬虎 美軍司令部為一天準備全年

美墨2過境橋關閉5天後 遭強烈反彈又重啟

中AI讓逝者復活與親人對話 緩解傷痛也引發道德爭議

中國新聞組／北京24日電
中國一些人工智能公司，正經營讓「逝者虛擬復活與親人見面對話」業務。（記者林澔一／攝影）
中國一些人工智能公司，正經營讓「逝者虛擬復活與親人見面對話」業務。（記者林澔一／攝影）

中國在人工智能AI）的運用再引發關注。法媒報導，中國一些人工智能公司正經營讓「逝者虛擬復活與親人見面對話」業務，聲稱已創造成千上萬的「幽靈機器人」為客戶服務，客戶中有失去孩子的父母、盼見前女友的戀人等，有時只需逝者30秒的視頻，即可重現當事人的思維和說話方式，收費約在1至2萬人民幣。不少家屬因此緩解傷痛，但也引發道德爭議。

法新社報導，在中國東部的一個墓地裡，吳先生（Seakoo Wu）通過電話聆聽他死去兒子的聲音。這不是他兒子的生前錄音，是人工智能在讓他兒子說話。

吳先生的兒子音譯名叫「Xuanmo」（暫譯宣墨），22歲因中風去世，聊天機器人（ChatGPT）的興起，給這位父親帶來了新的希望，他收集了兒子的照片、視頻和錄音，花了數千美元請專門從事人工智能的公司複製他孩子的臉和聲音，使他兒子得以虛擬復活，正用略帶機器人口音的聲音說道：「我知道，因為我，你每天都很痛苦，你感到內疚和無能為力」、「即使我再也不能陪在你身邊，我的靈魂仍在這個世界上，將陪伴你走完人生」。

像吳先生和他的妻子一樣，越來越多失去親人的人開始求助於人工智能（AI），讓他們失去的親人重獲新生。

對於宣墨的父親來說，他的目標是創造出一個行為舉止與兒子一模一樣的虛擬替身。 「一旦我們實現了現實與元宇宙的同步，我的兒子就又會和我在一起了」。

中國有幾家公司已經加入了提供虛擬悼念的服務行列：一些公司聲稱已經創造了成千上萬的虛擬的「數字人」，有時只需逝者30秒的視頻。

這些「幽靈機器人」現象並非僅存在於中國，在美國也有公司從事這一細分領域的工作。

吳先生的前同事、超級大腦公司創辦人Zhang Zewei（暫譯張澤偉）說，在人工智能技術方面，中國已躋身世界前列。據張先生說，他的超級大腦公司可在20天左右的時間內製作出一個基本的頭像。他們提供的業務之一是與一名雇員視頻通話，這位雇員的面孔和聲音會被客戶希望見到的人的面孔和聲音代替。

英國巴斯大學（Bath）的死亡與社會研究中心研究員塔爾-莫爾斯（Tal Morse）承認「這些虛擬替身可以提供一定程度的安慰」，「但它們會產生怎樣的心理和倫理影響還有待觀察」。

人工智能 AI 中風

上一則

中國2大電商巨頭App 每月吸南韓725萬用戶

延伸閱讀

鍾南山：肺結節判斷準確率93%

鍾南山：肺結節判斷準確率93%
史上最長…冤獄42年 伊州一對表兄弟重獲自由

史上最長…冤獄42年 伊州一對表兄弟重獲自由
60萬退休金被詐光 還要繳稅10萬 73歲聯邦科學家泣「不該上當」

60萬退休金被詐光 還要繳稅10萬 73歲聯邦科學家泣「不該上當」
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30

超人氣

更多 >
「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲

「與惡2」正式開鏡 網驚少了吳慷仁 更期待雙視帝尬戲
不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車