中AI讓逝者復活與親人對話 緩解傷痛也引發道德爭議

中國一些人工智能公司，正經營讓「逝者虛擬復活與親人見面對話」業務。（記者林澔一／攝影）

中國在人工智能 （AI ）的運用再引發關注。法媒報導，中國一些人工智能公司正經營讓「逝者虛擬復活與親人見面對話」業務，聲稱已創造成千上萬的「幽靈機器人」為客戶服務，客戶中有失去孩子的父母、盼見前女友的戀人等，有時只需逝者30秒的視頻，即可重現當事人的思維和說話方式，收費約在1至2萬人民幣。不少家屬因此緩解傷痛，但也引發道德爭議。

法新社報導，在中國東部的一個墓地裡，吳先生（Seakoo Wu）通過電話聆聽他死去兒子的聲音。這不是他兒子的生前錄音，是人工智能在讓他兒子說話。

吳先生的兒子音譯名叫「Xuanmo」（暫譯宣墨），22歲因中風 去世，聊天機器人（ChatGPT）的興起，給這位父親帶來了新的希望，他收集了兒子的照片、視頻和錄音，花了數千美元請專門從事人工智能的公司複製他孩子的臉和聲音，使他兒子得以虛擬復活，正用略帶機器人口音的聲音說道：「我知道，因為我，你每天都很痛苦，你感到內疚和無能為力」、「即使我再也不能陪在你身邊，我的靈魂仍在這個世界上，將陪伴你走完人生」。

像吳先生和他的妻子一樣，越來越多失去親人的人開始求助於人工智能（AI），讓他們失去的親人重獲新生。

對於宣墨的父親來說，他的目標是創造出一個行為舉止與兒子一模一樣的虛擬替身。 「一旦我們實現了現實與元宇宙的同步，我的兒子就又會和我在一起了」。

中國有幾家公司已經加入了提供虛擬悼念的服務行列：一些公司聲稱已經創造了成千上萬的虛擬的「數字人」，有時只需逝者30秒的視頻。

這些「幽靈機器人」現象並非僅存在於中國，在美國也有公司從事這一細分領域的工作。

吳先生的前同事、超級大腦公司創辦人Zhang Zewei（暫譯張澤偉）說，在人工智能技術方面，中國已躋身世界前列。據張先生說，他的超級大腦公司可在20天左右的時間內製作出一個基本的頭像。他們提供的業務之一是與一名雇員視頻通話，這位雇員的面孔和聲音會被客戶希望見到的人的面孔和聲音代替。

英國巴斯大學（Bath）的死亡與社會研究中心研究員塔爾-莫爾斯（Tal Morse）承認「這些虛擬替身可以提供一定程度的安慰」，「但它們會產生怎樣的心理和倫理影響還有待觀察」。