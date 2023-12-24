200克金條 媽曾說給媳婦 幼兒園「豪橫」男童送女孩示愛

女童在幼稚園收到金條，拿回家嚇壞了媽媽。（取材自微博）

四川廣安一名幼兒園男童，為了討好女同學，竟然偷了家中200公克的金條，拿到幼兒園送給女童。女童媽媽看了嚇一大跳，立刻聯繫男童的家長，得知是男童家長曾說金條是要送給未來兒媳婦的，女童媽媽聽後哭笑不得，把金條給退回。

綜合媒體報導，男童很喜歡女童，但沒想到居然偷拿了家中的金條，送給了女童。女童回到家之後，告訴媽媽今天收到了禮物，媽媽一看，居然是200公克金條，詢問後確認的是男童送的，就立刻聯絡了男童的家長，表示要退回金條。

男童的媽媽無奈的表示，以前跟兒子說過「這個（金條）是給你媳婦兒的」，想不到兒子竟然偷偷拿到幼兒園去送給了女同學。最後把金條收了回去。

事件也在網路上引起大量討論，大家都稱讚男童很會追求女生，還有網友表示，「豪橫的狠，這男童有前途」、「老婆就是小時候要培養，青梅竹馬夠保真」、「這是先給聘禮吧」、「聘金先拿著，以後好商量」、「這是給自己下聘！女孩家長歸還，看來這女婿看不上」、「哈哈哈哈這男娃娃以後準保出息」、「如果是真的，那麼大個子還真不只200公克」、「啥都敢收啊？平白無故就要人家東西了，這得回啥禮啊？來而不往非禮也」。