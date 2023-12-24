千萬富翁「尋回之子」走紅 改行直播帶貨 全家「吸粉」超過600萬

解清帥與家人首場直播帶貨。（取材自紅星新聞）

河北富翁解克鋒日前找回失散25年的兒子解清帥，話題引發全網熱議，「一夜暴富」的解清帥和家人迅速在網上走紅，短短20天已擁有293萬粉絲，全家人粉絲總計更超600萬，一家堪稱「流量富礦」。解清帥23日與家人開啟人生中第一場直播帶貨，吸引近900萬人觀看。解清帥說，現在的他很幸福，「感覺像做夢一樣」，未來希望通過電商 創業，為家庭做貢獻。

來源：YouTube

紅星新聞報導，解清帥於1998年10月在河北邢台出生，其父是河北邢台企業家解克鋒。1999年1月20日，解清帥在家中店鋪被偷走，解克鋒曾懸賞百萬尋子，引發大眾關注。2023年11月底，警方通過DNA 比對結果，確認解清帥就是解克鋒的兒子。12月1日下午，解清帥與52歲的父親解克鋒及家人相見。短短一個月，讓解清帥從一個普通上班族到「千萬富翁之子」。

對於網友的關注，解清帥在社交平台發布視頻感謝大家，並表示父母的心意他心領了，會通過自己的努力創造好的生活。12月9日晚，解清帥在個人社交帳號進行首場直播，半小時後，解清帥與主持人、情感導師塗磊連麥，和媽媽合唱「世上只有媽媽好」，吸引1700多萬人關注。

解清帥在直播中回應稱，他已經辭職，並承認有女朋友，日後打算從事自媒體行業，還希望通過自己的影響力，幫助更多的失散家庭找到親人。

從解清帥走紅之後，他們一家人的舉動備受網友關注，就連出行也有人跟拍，甚至帶漲了兩隻相關股票。與此同時，有人找到他們，表示要把他們的故事拍成電影。

隨著解清帥回歸原生家庭，造就了一個家庭的「流量富礦」。不僅解清帥在網路上有社交帳號，他的父母、哥哥、嫂嫂、妹妹等人的社交帳號粉絲數也出現暴漲，逐漸形成了自己的流量IP，一家人的動態不斷被推上熱搜榜。

截至12月23日上午，解清帥的社交帳號發布了10條視頻，其帳號漲粉達293萬，哥哥解清棟的粉絲達120萬，解清帥媽媽的粉絲達102萬 ，爸爸解克鋒的粉絲達33萬，解清棟媳婦的粉絲達31萬，解清帥妹妹的粉絲達29萬。全家人的粉絲已經超過600萬。

12月23日上午，解清帥和媽媽、哥哥、嫂嫂、妹妹等人在個人社交帳號開啟首場直播帶貨，解清帥為某服裝品牌進行品牌宣傳並直播帶貨。首場直播帶貨，同時在線人數超過10萬人，有近900萬人觀看直播。首場直播結束後，又開始了第二場直播帶貨。

解清帥稱，父母很支持他直播帶貨，希望通過電商創業為家庭做一些貢獻。