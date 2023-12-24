752萬大獎 眉山福彩半個月沒人領 登尋人啟事

眉山福彩發布「尋找752萬元人民幣大獎」尋人啟事。（取材自封面新聞）

「眉山福彩」官方微信 公眾號近日發布了一則尋人啟事：12月7日晚間，雙色球第2023141期開獎，眉山中出了今年第一個一等獎752萬元，但至12月22日仍無人出面兌獎，相關負責人說，之前從未出現這樣的情況。

來源：YouTube

封面新聞報導，眉山福彩官方表示，雙色球第2023141期12月7日晚間開獎，眉山中出了今年第一個一等獎752萬元！不過，眉山福彩中心分中心負責人張思端說，截至12月22日，這位用10元攬獲雙色球752萬大獎的神秘彩友還未現身兌獎，「歷史上還沒有出現過這樣的情況」。

「眉山福彩」發文稱，該彩票於眉山市東坡區徐州東路62號51380001號投注站處購買。據該站站主黃先生表示，這位中獎彩友不是經常來店購彩，是偶爾會來打票，並且一直在追號。

黃先生回憶，那天最讓他記憶深刻的是，該中獎彩友拿了一張雙色球2023140期的票，讓他照著號打一倍。黃先生對彩友說，正是雙色球12億派獎期間，打20元以上才能參加活動，要不多打點，湊20元。該彩友無所謂又略帶失望地說，反正又不會中，就這樣吧。結果，就錯失了千萬大獎，不知道這位中獎彩友有沒有後悔。

「眉山福彩」還專門製作了海報，希望該「幸運兒」早日來兌獎。

眉山福彩中心分中心負責人張思端說，截至22日晚上，仍然沒有中獎人領獎的消息。「包括這期在內，眉山歷史上共中出48注雙色球一等獎，但從來沒出過長時間未兌獎的情況。」張思端表示，由於金額較大，超過了稅後20萬的上限，一等獎要去省福彩中心領獎。「一般是當晚中獎，第二天就會去領獎，時間長的最多也在一周之內，從來沒有出現過半個月都沒有音訊的情況。所以我們才會發布尋人啟事。」

張思端說，由於是不記名購買，所以並沒有這位彩友的信息，也無法聯絡，不清楚是什麽原因還未領獎。「領獎的期限是2個月，所以還有一定的時間，希望這名彩友看到啟事後及時領獎。」