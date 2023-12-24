清華鉈中毒案 朱令癱30年病逝 朱父：能活下來已是奇蹟

北京清華大學學生朱令。（取材自微博「幫助朱令」）

12月22日深夜，「清華大學鉈中毒案」當事人朱令去世，享年50歲。朱令因兩次鉈中毒從1995年起全身癱瘓，臥床27年，兇手仍逍遙法外。照顧女兒大半輩子的朱令父親平靜地說，朱令被投毒兩次仍活了30年，這已是奇蹟，沒感覺正義缺席。朱令的告別式今在北京八寶山公墓舉行，清華大學發文「願朱令此去有琴聲相伴、一路走好」。

綜合媒體報導，朱令1992年考入北京清華大學化學系物理化學和儀器分析專業，成績優異，會彈琴還是游泳健將，因才貌雙全在大學也是風雲人物。1994年12月，21歲的朱令在北京音樂廳演奏「廣陵散」隔天，她告訴母親朱明新「肚子疼得受不了了」，朱父吳承之將她送到北京同仁醫院診治，這天她的頭髮全部掉光，但查不出病因。

1995年3月，相似症狀再次出現，北京協和醫院神經內科主任李舜偉診治出這「太像60年代清華大學的一例鉈鹽中毒病例了」，但與協和醫院最後診斷不同，因而耽誤治療，直到住院50天後，北京職業病研究所專家陳震陽鑑定朱令是鉈中毒，且是二次中毒，才開始排毒，但朱令已全身癱瘓、大腦遲鈍，雙眼幾近失明，語言能力完全喪失，留下嚴重後遺症。

隨後，各方確信朱令是被人投毒，輿論紛紛要求「看到真相」。當時嫌疑最大的是能合法取得鉈鹽的朱令室友孫維（後改名孫釋顏，移居澳洲 ），北京警方指曾對孫維展開調查，但稱因鉈中毒報告出得太晚，犯罪痕跡物證已滅失，朱令宿舍物品也失竊，最終無法偵破。

朱令發病臥床後，一直由其父母親照顧。新民周刊指出，11月18日，朱令的腦瘤發作，顱壓過高，瞳孔放大，高燒至39度，陷入重度昏迷。11月24日，朱令在病床上迎來50歲生日，12月22日深夜過世。

清華大學23日發布朱令過世公告指出，「朱令多年來與病痛頑強抗爭。在朱令的生命中，一直有眾多校友、社會各界和學校的關心、支持和鼓勵」、「願朱令此去有琴聲相伴、一路走好」。

對於朱令中毒案成為懸案，吳承之曾坦言「已經放下」，他說，「兩次被投毒，她不單能活下來，還活了30年，這些都是奇蹟。」他語氣平靜地表示，「沒感覺（正義缺席），很正常吧，醫院也盡力搶救了。（朱令）會安葬在北京。」

朱令的遺體告別式於今天在北京八寶山公墓舉行。八寶山公墓主要用於安葬中國已故黨和國家及軍隊領導人、著名科學家及革命烈士等。

朱令中毒案另一個重要意義在於，是中國用網路遠端診斷的一個開端。1995年4月10日，朱令的國、高中同學、北京大學力學系學生貝志誠使用當時幾乎沒有人知道的「internet」，獲得國外人士提出診斷意見，其中79.92%回覆郵件件認為朱令是鉈中毒，加速確認朱令的診斷。