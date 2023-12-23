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上海大齡男供養已婚女友1家5年、被騙200萬 一個原因不想追責

中國新聞組／北京23日電
涉案女子張麗（化名）。（取材自新聞晨報）
涉案女子張麗（化名）。（取材自新聞晨報）

上海一名大齡宅男與女友交往五年多仍只停留在吃飯逛街層面，男子為進一步獲女友芳心，為女友和其「表弟」付補課費及生活花費，甚至不惜推老母親去辦貸款，直到男子的老板查出其女友已婚並帶他報警，男子才知自己五年來欠債200多萬元（人民幣，下同）供養的是已婚女友一家，但即使被騙，男子還是念舊情，希望警方撤案，讓男子的老闆直搖頭。

新聞晨報引述「案件聚焦」報導指出，今年8月，家住崇明的王淵（化名）被他的老板李先生拽到了堡鎮派出所民警面前報案，李先生直言，王淵如今欠下了200多萬元的債務，大概率是被他那個所謂的女友張麗（化名）給騙了；老實本分的王淵平時每月開銷很少，基本只花五六百，怎麽也想不到，王淵談了幾年的戀愛，怎麽就到了這般田地？

李先生表示，據他了解，王淵和張麗尚未成婚，他竟然連女友表弟的，補課費都供了20多萬；自己曾答應王淵幫張麗在公司安排一份工作，但在辦理繳金時卻發現張麗竟然是已婚已育。但在明知張麗極有可能欺騙自己的情況下，王淵卻依舊不斷轉帳給對方。債台高築的王淵甚至不惜推著老母親，去辦理貸款，來向張麗百般示好，但只換來了無情的拒絕。 

警方查出張麗已婚（化名）。（視頻截圖）
警方查出張麗已婚（化名）。（視頻截圖）

即便如此，王淵還沈浸在幻想中。最終，深知自己處境尷尬的王淵同意老板帶他報案，警方經過偵查後，依法傳喚了張麗，而此時她竟然在和丈夫遊玩。警方確認張麗隱瞞了自身婚姻狀況，還謊稱自己十多歲的兒子為表弟，甚至多次帶著兒子跟王淵交往約會。盡管兩人在線下交往了五年多，但關係卻始終停留在看看電影、吃飯逛街的層面。

而面對性格強勢的張麗呼之即來、揮之即去的王淵，也似乎並未贏得認可。也正因寡淡平常的交往，張麗的丈夫始終沒發現異常，由於張麗和其丈夫曾長期失業，王淵毫不意外地成了，這一家老小的「供養者」。而就在張麗到案的第二天，念及舊情的王淵，竟然還希望警方能夠撤案，在得知張麗將由檢察院提起公訴後，王淵又出具了諒解書。

然而，報導指出，頗具黑色幽默的是，此前堅決不願與王淵在一起的張麗，如今儼然換了套說辭。目前犯罪嫌疑人張麗因涉嫌詐騙罪，已被崇明區人民檢察院依法批准逮捕。

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