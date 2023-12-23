上海孤寡老人去世 房子竟被物業改成員工宿舍 網友：強盜行為

孤寡老人原本住在301室。（取材自新聞坊）

上海浦東區一位孤寡老人去年7月在自宅內去世，直到發出異味才被鄰居發現。居委會稱，由於無人繼承老人的房屋，就先當成倉庫，後來再將房屋鑰匙交給物業，物業居然擅自將房屋改為員工宿舍。相關話題昨衝上微博 熱搜，引來超4千萬閱讀。網民們氣憤地說，無人繼承應由政府託管，物業「這是妥妥的強盜行為」，呼籲官方介入追責嚴辦。

據新聞坊報導，老人住處在浦東新區環林東路879弄杉林新月家園93號樓301室。多位居民表示，去年7月，老人在屋內去世，直到發出異味才被鄰居發現。因為後續沒有人收拾，居民就聯繫居委介入處理。居委處表示，他們把老人住處鑰匙交給了物業，委託物業清除老人房屋內的異臭和垃圾清理完畢後，房屋空關，居委就用來當作倉庫存放一些物資。

今年11月，物業提出將房屋改作員工宿舍。據物業表示，居委對此也是默許。然而，鑰匙交出去之後，房屋的使用似乎就完全脫離了居委的控制。居民回憶，今年十一期間就發現老人生前的房屋有人進場裝修，一個多月後有人住進了老人生前的房屋，該住戶稱自己是物業公司的財務。

除了質疑物業為何能讓自己公司的財務住進老人生前的房屋，居民們擔心樓裡住進了陌生人，會產生的一系列安全問題，於是向居委反映，希望屋內人員搬走，但近2個月過去，房屋鑰匙居委就是要不回。居委表示，他們也幾次三番問物業討要房屋鑰匙，可此時，人又趕不走，鑰匙也要不回來。

裝修後的老人房屋內景。（取材自新聞坊）

居民還發現，12月15日又有新住戶搬入，這位住戶表示，物業承諾自己可以長住，因此自己就自費3萬元人民幣裝修了房屋，現在突然被通知搬走，實在委屈。不過，該住戶到底是不是對外號稱的「物業員工」，目前還無法查證。

在持續的投訴下，居民們沒有等來住戶的搬離，物業經理倒是三番五次上門做大家的思想工作，希望居民能通融下，「樓道裡我認為要『人氣』的，那麽正好有這個資源，我跟書記說了，大房間和廳我們就裝修，現在花了3萬元，我們和街道也說了。」

而對於此事，居委的態度也是模糊不清。居委工作人員的說法是，「老人在家裡過世的時候，物業也出錢出力幫了很多忙，之前可能會產生一些費用，物業都把它們處理好了，那肯定是讓他們員工還是誰在這裡住一住。員工也就自己裝修了，現在讓她不能住，搬走，她肯定會對裝修費用不開心的。」

新月第一居民區黨總支書記陳一雯說，委託原來屬地派出所翻查檔案戶口紀錄，孤老沒有兄弟姐妹，也沒有結婚生子，父母也已過世，也沒有任何親戚朋友，房子是她個人的產權房。

而在新聞坊記者上門調查後，物業小區經理承認，此房屋是物業工作人員短期住的，也沒有付錢。「我們當時沒有想到事情這麽嚴重的地步。」他們已關照該員工搬離，房屋鑰匙也已歸還給居委，後續將不再住人。屬地街道服務辦負責人表示，下一步將推進相關法律程序的進行。

上海申道律師事務所主任律師楊鄒華表示，無論是街道居委還是物業，都沒有管理和處置該房產的權利，應當由民政部門處置。對於已經發生的擅自使用孤老房產的行為，居委和物業都侵犯房屋使用權，應該追責。

網友對於居委會和物業的做法都表示憤怒和無法接受，紛紛留言：「這群物業有什麽權利占有他人遺物，這是犯罪，必須追查到底」，「居委會的不作為和物業的鳩占鵲巢，現在改宿舍，下一步是不是開始市場化交易？」，「這就是妥妥的強盜邏輯」，「物業這時是兒子女兒了」。