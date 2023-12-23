河南7旬老人開「老頭樂」撞死22歲女老師後神隱 女兒也逃了

被李某撞死的女老師。（取材自揚子晚報）

河南 南陽22歲女老師小嬋日前在買菜途中，被一輛由70多歲老人李某駕駛的「老頭樂」（低速電動車 ）當街撞倒並拖行，再遭車的底盤大梁壓死。事發後，李某避不見面且迄未道歉，李某女兒坦承父親有腦出血毛病仍讓他開車，還稱父親撞車時也受到驚嚇且血壓高，接著也逃跑馬。小嬋家人無法接受，要求官方介入處理，當地村委會稱將幫忙聯繫，讓雙方協商。

據大皖新聞、都市頻道報導，小嬋從小品學兼優，擔任女老師工作才一年，11月20日她去菜市場買菜時，被李某開「老頭樂」撞死。小嬋的父親說，小嬋被李某撞倒後，李某沒停車，小嬋因此被拖行了幾米。最後，車的底盤大梁壓在小嬋的頭部。事故造成1死1傷，道路交通事故認定書顯示，李某違反了三條規定，負本次事故全部責任。

肇事老人李某的女兒。（視頻截圖）

「腦袋有很大一個洞，鼻子口腔上全是血。」小嬋姨媽說，孩子走的太突然了。小嬋的父母說，事故後沒有見到過肇事方李某，只是在交警部門的幫助下，見到了老人李某的家屬，現場協商也沒有任何進展，之後就再也沒有任何的消息，李某的家人也沒有來表達過歉意。

小嬋的家人近日找到李某的女兒，對方稱父親不在家，這個事她也做不了主。「父親現在身體不好，本來就有腦出血的毛病，他猛一下受到了驚嚇，然後血壓高了。」她知道父親有疾病，但平時沒有事，所以讓父親開車，父親「對此非常懺悔嘛」。

老頭樂資料圖。（取材自揚子晚報／VCG圖）

李某女兒認為自己一個人承擔不了此事，平時也不聯繫父親，「主要沒什麽事，我不聯繫他。」但被問到撞死人還算「沒什麼事」嗎，李某女兒謊稱帶小嬋家人去找父親李某，卻直接騎著電動車逃跑了。

「她說她懺悔，但態度一點都沒表現出來。」小嬋姨媽哭著說道，跑得那麽快把我們甩掉，一點誠意都沒有。「被撞成了這個樣子，沒有看到你們家有誰到我姐姐家去看了，也沒人到醫院去看。」

律師表示，老年人雖年過75歲，依然要承擔違法犯罪的責任，只是在法律的量刑範圍內可以從輕處罰或減輕處罰。

當地村委會書記表示將會幫忙聯繫老人李某和家屬，讓雙方坐下來進行協商。

據報導，自2024年1月1日起，違規電動三輪、四輪車將被全面禁止。全國各地都在加速清退「老頭樂」。早在2017年工信部公布的一項統計數據顯示，當時全國五年內發生低速電動車交通事故83萬起，造成1.8萬人死亡，18.6萬人受傷。