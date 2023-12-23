我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末防小偷 亞馬遜、沃爾瑪提供包裹追蹤

美國加強施壓俄羅斯 拜登簽署行政命令鎖定金融機構

河南7旬老人開「老頭樂」撞死22歲女老師後神隱 女兒也逃了

中國新聞組／北京23日電
被李某撞死的女老師。（取材自揚子晚報）
被李某撞死的女老師。（取材自揚子晚報）

河南南陽22歲女老師小嬋日前在買菜途中，被一輛由70多歲老人李某駕駛的「老頭樂」（低速電動車）當街撞倒並拖行，再遭車的底盤大梁壓死。事發後，李某避不見面且迄未道歉，李某女兒坦承父親有腦出血毛病仍讓他開車，還稱父親撞車時也受到驚嚇且血壓高，接著也逃跑馬。小嬋家人無法接受，要求官方介入處理，當地村委會稱將幫忙聯繫，讓雙方協商。

據大皖新聞、都市頻道報導，小嬋從小品學兼優，擔任女老師工作才一年，11月20日她去菜市場買菜時，被李某開「老頭樂」撞死。小嬋的父親說，小嬋被李某撞倒後，李某沒停車，小嬋因此被拖行了幾米。最後，車的底盤大梁壓在小嬋的頭部。事故造成1死1傷，道路交通事故認定書顯示，李某違反了三條規定，負本次事故全部責任。

肇事老人李某的女兒。（視頻截圖）
肇事老人李某的女兒。（視頻截圖）

「腦袋有很大一個洞，鼻子口腔上全是血。」小嬋姨媽說，孩子走的太突然了。小嬋的父母說，事故後沒有見到過肇事方李某，只是在交警部門的幫助下，見到了老人李某的家屬，現場協商也沒有任何進展，之後就再也沒有任何的消息，李某的家人也沒有來表達過歉意。

小嬋的家人近日找到李某的女兒，對方稱父親不在家，這個事她也做不了主。「父親現在身體不好，本來就有腦出血的毛病，他猛一下受到了驚嚇，然後血壓高了。」她知道父親有疾病，但平時沒有事，所以讓父親開車，父親「對此非常懺悔嘛」。

老頭樂資料圖。（取材自揚子晚報／VCG圖）
老頭樂資料圖。（取材自揚子晚報／VCG圖）

李某女兒認為自己一個人承擔不了此事，平時也不聯繫父親，「主要沒什麽事，我不聯繫他。」但被問到撞死人還算「沒什麼事」嗎，李某女兒謊稱帶小嬋家人去找父親李某，卻直接騎著電動車逃跑了。

「她說她懺悔，但態度一點都沒表現出來。」小嬋姨媽哭著說道，跑得那麽快把我們甩掉，一點誠意都沒有。「被撞成了這個樣子，沒有看到你們家有誰到我姐姐家去看了，也沒人到醫院去看。」

律師表示，老年人雖年過75歲，依然要承擔違法犯罪的責任，只是在法律的量刑範圍內可以從輕處罰或減輕處罰。

當地村委會書記表示將會幫忙聯繫老人李某和家屬，讓雙方坐下來進行協商。

據報導，自2024年1月1日起，違規電動三輪、四輪車將被全面禁止。全國各地都在加速清退「老頭樂」。早在2017年工信部公布的一項統計數據顯示，當時全國五年內發生低速電動車交通事故83萬起，造成1.8萬人死亡，18.6萬人受傷。

電動車 河南

上一則

中國前財長樓繼偉：明年預算赤字最好維持在3.8%左右

下一則

「鉈中毒」案朱令去世 28年前開啟中國網路診斷先例

延伸閱讀

全球首例 英國夫婦從北極開電動車到南極 耗時9個月、近3萬公里

全球首例 英國夫婦從北極開電動車到南極 耗時9個月、近3萬公里
中國電動車、太陽能產品 白宮擬提高進口關稅

中國電動車、太陽能產品 白宮擬提高進口關稅
電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重

電動車在二手市場賣不動 連帶影響新車銷售 明年問題更嚴重
失言惹禍…楊丞琳賑災 挨酸：想捐款洗白

失言惹禍…楊丞琳賑災 挨酸：想捐款洗白

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」

最得理不饒人星座？處女讓人難反駁、這星座「咄咄逼人到對方沉默」
用烤盤紙 哪一面向上很重要

用烤盤紙 哪一面向上很重要