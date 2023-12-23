江蘇女大生被老鼠咬手 怒了…反咬鼠頭留下兩齒印 醫師傻眼

視頻截圖

江蘇一名女大生日前在宿舍內抓老鼠，被老鼠咬到右手，她頓時覺得「被老鼠挑釁」，一氣之下反咬老鼠，在鼠頭上留下兩個齒印，自己的嘴唇也咬傷。女大生到醫院求診，醫師看了當場傻住，稱從沒見過，甚至說要打電話問怎麼處理。相關報導衝上熱搜，閱讀量超2億，有網友稱她是個狠人，也有人認為噁心、不可思議，「這世界真的瘋了」。

據九派新聞報導，12月21日，江蘇無錫一網友發布視頻表示，一女子抓老鼠不慎被老鼠咬到手，然後她反咬了老鼠的頭。發布者稱當事人是她的室友，當時老鼠跑進宿舍內被室友抓住，老鼠咬了她一口，室友覺得自己被挑釁了，就朝著老鼠的頭咬了一口，留下了兩個牙齒印記，室友也咬傷了嘴唇。

事後室友去看醫師，醫師說，從業以來沒見過先例，表示要打電話問一下怎麼處理，最後醫師為室友打了破傷風和狂犬疫苗 。室友目前無大礙，已告誡她以後不要再做出此行為。

相關報導昨（22日）衝上微博 熱搜，截至23日中午，相關話題閱讀量超2億，多數網友都對女大生「生咬老鼠」的行為感到難以置信、匪夷所思，紛紛留言：「這是一條令人不敢相信的新聞」「生老鼠的味道如何？」「老鼠受傷情況如何？」「她上輩子一定是隻貓」「從某個角度上來說，她做了湯姆貓都沒能做到的事」。

一些網友稱讚女大生「這反應真快，夠勇」「這是當場有仇必報」，「是個狠人」，「是個神人」；也有一些網友不以為然：「這老鼠從下水道出來的，身上不知帶了多少病菌，噁」，「想知道她男朋友有何感想」，「我的天這個世界終於都瘋了」，「這麼不乾淨都能咬下去我也是佩服，要是我洗多少次覺得都還有味道殘留。」

老鼠頭上留下女大生咬的齒印。（視頻截圖）

央廣網引述長春疾控中心表示，理論上，作為哺乳動物的鼠類會感染和傳播狂犬病病毒，但自然界沒有發現過鼠類之間傳播狂犬病或老鼠傳播狂犬病給人類的案例，所以沒必要接種狂犬病疫苗；且目前也還沒有聽說過被老鼠咬傷感染的案例，所以不能認為被老鼠咬傷就需要接種出血熱疫苗。