藥價73→3.5萬 上海4藥企合謀壟斷罰12億

上海醫藥因壟斷被罰沒4.62億元。（取材自界面新聞／視覺中國）

上海醫藥子公司4.62億元（人民幣，下同）的反壟斷罰單更多細節曝光。上海市場監管局以上海上藥第一生化藥業有限公司、武漢 匯海醫藥有限公司、武漢科德醫藥有限公司、湖北民康製藥有限公司濫用中國注射用硫酸多黏菌素B市場上的支配地位，合謀將每克藥價從73元推高到3.5萬元，對四家企業重罰12.19億元。

銀柿財經報導，根據上海市市場監管局的「行政處罰決定書」，上海上藥第一生化藥業有限公司（簡稱上藥生化」因實施以不公平的高價銷售注射用硫酸多黏菌素B的行為，違反「反壟斷法」，構成濫用市場支配地位不公平高價行為，擬被罰沒金額或達到4.62億元。

武漢匯海醫藥有限公司（簡稱武漢匯海）、武漢科德醫藥有限公司、湖北民康制藥有限公司（以下合稱三家公司）實際控股股東相同，三家公司共同實施涉案行為。

首先，三家公司控制了中國硫酸多黏菌素B原料藥供應。硫酸多黏菌素B原料藥是生產注射用硫酸多黏菌素B的必需原材料，中國沒有企業生產，只能從境外進口。2010年4月，武漢匯海成為丹麥雅賽利中國市場代理商。2016年開始，當事人給予丹麥雅賽利中國區銷售負責人好處費，要求其利用職權不向其他企業銷售硫酸多黏菌素B原料藥。

同時，三家公司與上藥生化在生產、銷售等環節密切配合。約定由三家公司向上藥生化供應硫酸多黏菌素B原料藥，上藥生化負責生產，並授予三家公司硫酸多黏菌素B制劑獨家經銷權，上藥生化從中收取加工費。

三家公司在上藥生化配合下通過虛高的原料藥價格套取壟斷利潤 ，上藥生化再通過收取加工費方式分享壟斷利潤。2019年，加工費從140.4元/支提高至200元/支。2023年1月，上藥生化再次要求將加工費從200元/支提高至230元/支。

導致美國這一產品價格在47～125元/支，而中國為2303～2918元/支。