重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

在俄烏戰場前線採訪的戰地記者盧宇光日前發文稱，中國士兵趙睿在俄烏戰場執行作戰任務時陣亡。根據另一名與趙睿一同在前線作戰的中國國籍士兵的描述，趙睿是在11月29日當天參加扎波羅熱州新普羅波夫卡前線的戰鬥時受傷陣亡的，是第一名在俄烏戰場陣亡的中國籍士兵。

綜合中媒、港媒報導，中國籍士兵趙睿，1985年7月20日出生，籍貫為重慶；身高182cm，微胖；未婚，父母均已退休。而據公開資料，趙睿於2013年前後曾在緬北同盟軍作戰。趙睿輟學後通過網上了解到緬甸 北部活躍著民間地方武裝，後來趙睿在聯絡人的介紹帶路下，秘密前往緬北加入了緬北「民地武」同盟軍。

曾勸中國年輕人別來參戰

在趙睿生前在前線發布的視頻中，趙睿還勸中國年輕人不要去俄烏參戰，他說：不要來，沒有什麼好來的，在國內找個工作好好幹。說來這裡沒麼吃的，吃也吃不慣。他都很久沒有吃到家鄉的菜了，都想回去了。

盧宇光從趙睿的戰友小強的描述中，揭示趙睿在俄軍度過的戰火歲月。其參戰的過程始於去年9月中旬，小強與戰睿兩人獲得旅遊簽證前往俄羅斯 。在莫斯科徵兵站報名後，通過體檢後，他們前往莫斯科郊外的先鋒訓練營接受了為期15天的軍事訓練，最後被分配到第58軍。在羅斯托夫接受了一段時間的訓練後，再次轉移至別爾江斯克的營地接受瓦格納教官為期20天的訓練。

完成全部訓練後，趙睿和小強被編入第58集團軍某師某團某營某步兵連的外籍排，兩人的軍階均為列兵。2023年11月11日，趙睿所在連首次被派往前線參與作戰，作戰區域為札波羅熱方向的新普羅波夫卡。在這場戰鬥中，小強受傷，趙睿幸運地未受傷。

經過一周的戰鬥後，連隊撤回後方進行休息。2023年11月29日，趙睿和小強所在部隊再次被派往新普羅波夫卡前線。在啟程前，趙睿致電家人並囑咐了後事。在前往前線的途中，趙睿因坐履帶式裝甲運兵車而被樹枝割傷腳，嚴重受傷且行動能力大幅減弱。小強勸其返回營地，但未得回應。

戰鬥開始後，趙睿和小強所在連隊成功擊退了烏克蘭 士兵，但烏克蘭隨後派遣多架無人機進行投彈攻擊，對俄羅斯軍隊造成重大傷害。當天下午4時，小強發現了趙睿倒在戰壕邊，血流滿地，當時趙睿已經死亡，終年38歲。

最後，小強從趙睿身上取出了證件包和其他遺物。小強自己也受了傷，渾身是血，透過幾次裝死，穿越了烏軍射擊帶，歷時五、六個小時，爬回了俄羅斯軍隊的陣地。