我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

這城市房價炒過頭？大都會去年都漲 只有它下跌

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

記者黃國樑／即時報導
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

在俄烏戰場前線採訪的戰地記者盧宇光日前發文稱，中國士兵趙睿在俄烏戰場執行作戰任務時陣亡。根據另一名與趙睿一同在前線作戰的中國國籍士兵的描述，趙睿是在11月29日當天參加扎波羅熱州新普羅波夫卡前線的戰鬥時受傷陣亡的，是第一名在俄烏戰場陣亡的中國籍士兵。

綜合中媒、港媒報導，中國籍士兵趙睿，1985年7月20日出生，籍貫為重慶；身高182cm，微胖；未婚，父母均已退休。而據公開資料，趙睿於2013年前後曾在緬北同盟軍作戰。趙睿輟學後通過網上了解到緬甸北部活躍著民間地方武裝，後來趙睿在聯絡人的介紹帶路下，秘密前往緬北加入了緬北「民地武」同盟軍。

曾勸中國年輕人別來參戰

在趙睿生前在前線發布的視頻中，趙睿還勸中國年輕人不要去俄烏參戰，他說：不要來，沒有什麼好來的，在國內找個工作好好幹。說來這裡沒麼吃的，吃也吃不慣。他都很久沒有吃到家鄉的菜了，都想回去了。

盧宇光從趙睿的戰友小強的描述中，揭示趙睿在俄軍度過的戰火歲月。其參戰的過程始於去年9月中旬，小強與戰睿兩人獲得旅遊簽證前往俄羅斯。在莫斯科徵兵站報名後，通過體檢後，他們前往莫斯科郊外的先鋒訓練營接受了為期15天的軍事訓練，最後被分配到第58軍。在羅斯托夫接受了一段時間的訓練後，再次轉移至別爾江斯克的營地接受瓦格納教官為期20天的訓練。

完成全部訓練後，趙睿和小強被編入第58集團軍某師某團某營某步兵連的外籍排，兩人的軍階均為列兵。2023年11月11日，趙睿所在連首次被派往前線參與作戰，作戰區域為札波羅熱方向的新普羅波夫卡。在這場戰鬥中，小強受傷，趙睿幸運地未受傷。

經過一周的戰鬥後，連隊撤回後方進行休息。2023年11月29日，趙睿和小強所在部隊再次被派往新普羅波夫卡前線。在啟程前，趙睿致電家人並囑咐了後事。在前往前線的途中，趙睿因坐履帶式裝甲運兵車而被樹枝割傷腳，嚴重受傷且行動能力大幅減弱。小強勸其返回營地，但未得回應。

戰鬥開始後，趙睿和小強所在連隊成功擊退了烏克蘭士兵，但烏克蘭隨後派遣多架無人機進行投彈攻擊，對俄羅斯軍隊造成重大傷害。當天下午4時，小強發現了趙睿倒在戰壕邊，血流滿地，當時趙睿已經死亡，終年38歲。

最後，小強從趙睿身上取出了證件包和其他遺物。小強自己也受了傷，渾身是血，透過幾次裝死，穿越了烏軍射擊帶，歷時五、六個小時，爬回了俄羅斯軍隊的陣地。

俄羅斯 烏克蘭 緬甸

上一則

中國網路管制再升級 將嚴打蹭熱度、帶節奏、水軍造謠

延伸閱讀

印度北方恐怖攻擊釀4士兵死 媒體：可能與中巴有關

印度北方恐怖攻擊釀4士兵死 媒體：可能與中巴有關
華男波羅園偷信 猶裔巡邏隊召警逮捕

華男波羅園偷信 猶裔巡邏隊召警逮捕
鄰8大道公寓火災 幸未釀傷亡

鄰8大道公寓火災 幸未釀傷亡
布魯克林鄰近8大道公寓樓火災 未殃及人員傷亡

布魯克林鄰近8大道公寓樓火災 未殃及人員傷亡

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46

超人氣

更多 >
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？

哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味