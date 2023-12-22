晦氣…廣州男網購名牌新羽絨服 口袋竟掏出白花和「哀念」字條

朱先生在阿迪達斯（adidas）官方旗艦店購買的新羽絨服，拆封後竟在口袋裡發現了一朵貼著「哀念」字樣白色字條的白花。（取材自廣東民生DV現場）

廣東朱先生日前在阿迪達斯（adidas）官方旗艦店購買一件羽絨服，收到貨時打開試穿，卻赫然在羽絨服的口袋裡發現一朵白花，背面還貼著一張寫著「哀念」字樣的白色字條。朱先生懷疑是被人穿過出殯之後退貨，商家沒檢查就直接賣給他，「太晦氣了，這是詛咒別人家裡死人嗎？」氣得向阿迪達斯投訴並要求道歉，目前雙方仍在協商。

據廣東民生DV現場報導，為了應對這波斷崖式降溫的寒潮，朱先生12月10日在阿迪達斯官方旗艦店以718.6元（人民幣，下同）網購一件羽絨服。三天後收到貨立即試穿，卻在全新的羽絨服口袋摸到異物，拿出來一看，竟是一朵白花，白花背面還貼著一張寫著「哀念」的白色字條。

「這很可能是一朵喪葬胸花。」朱先生說，他還在這件羽絨服的胸口處發現有疑似佩戴過痕跡，「衣服左上方有兩個類似針孔的洞眼，估計這件衣服是被人穿過（出殯）之後，就將衣服退回商家，商家應該是沒檢查就直接發給我了。」

羽絨服在口袋裡的「哀念」白花。（取材自廣東民生DV現場）

朱先生感覺十分晦氣，表示心情受到極大影響。「長這麽大買衣服，還是第一次碰到這種情況，把這件衣服發給消費者，是詛咒別人家裡死人嗎？」朱先生立即將反映給阿迪達斯的客服，客服打了四、五個電話給他，讓他退貨退款補償，但他認為，這不是錢的問題，商家負責人應該出面解釋到底是怎麽造成這一狀況，起碼要有個認錯的態度，展現道歉的誠意。

阿迪達斯電話客服人員否認朱先生這件羽絨服是別人穿過再拿出來出售，公司同意給朱先生退貨退款，並賠償500元。目前正在跟倉庫核實相關情況，等有結果後會告知消費者。

阿迪達斯客服部經理則回應稱，事件發生後已至少聯繫消費者六次，希望能解決問題。因衣服出倉庫要經過多個環節，公司正就各個環節校驗核實，為不耽誤消費者問題處理，給消費者提供了一些解決方案，但消費者多次變更需求和賠償要求，故仍在溝通協商。

針對這一事件，律師表示，如有證據證明商家出售的商品不是全新的，消費者有權退貨換貨、並要求商家賠償相關損失。

另一方面，該事件也揭示一個問題。消費者網購的確享受法律給予的七天無理由退貨權利；但同時也應守住道德底線，如若商品確已使用過，就不要再當成全新商品去退換。