成都女大生入職當天被慫恿貸款整容 網民：招的是客戶

小陳入職第一天就被拉去貸款整容。（取材自封面新聞）

一名女大學生小陳近日爆料稱，她為還學貸 求職，過程中被一家美容科技公司錄取前台工作，沒想到上班第一天就被慫恿貸款 2.5萬元（人民幣，下同）上手術台做整容手術，術後復工 僅2天就因被公司挑剔不得已離職。她指控公司「就是拿著提供工作的幌子套路我去貸款整容。」不僅學貸沒還成還欠新債。涉事公司則否認有此求職套路，將依法追究發文者責任。

據封面新聞報導，小陳自述，她今年10月到成都，期待找工作盡早還清大學助學貸款。11月16日收到某美容科技經理羅女士的面試邀約，對方稱前台接待崗位無責任底薪為4100元（3000元的無責底薪+500元住房補貼+500元餐補+100元交通補貼），面試工作地點為A醫療美容公司。

當天下午，小陳赴約面試，工作人員一直問對整容有無興趣、是否會整容之類的話題。小陳主動表示還沒有畢業，對方說不介意。當天下午，小陳便收到了offer，並被告知需經過培訓合格才能正式入職。11月20日，小陳到A醫療美容公司開始培訓。11月21日，小陳辦理入職手續簽了勞動合同後，兩名工作人員一直用能為工作加分等理由說服她分期貸款來整容。

在被反覆勸說過程中，小陳被帶到高新區的置美醫療美容門診面診。隨行工作人員直接將她的手機拿去下載並註冊即分期超G會員App，貸款2.5萬元，分24期，每期1416.66元，最終直接打到另一家B醫療美容門診。

「院長親自操刀、內部價格優惠……」小陳被帶去拍片、抽血、尿檢、鼻部整形手術，麻醉褪去已經是當晚8點。「一套流程下來行雲流水，根本沒有機會拒絕。」小陳回想起來不由自責。

術後，小陳休息了半個月。12月7日，她回到A醫療美容上班，公司卻要她去做諮詢師工作。上了兩天班，同事總是有意無意貶低她。小陳愈發覺得不對勁，上網發現有其他人跟她一樣在這家公司遭遇類似的事情。

「實際上公司並不需要前台接待的職務。我個人懷疑，找工作是假，只是一個幌子將我騙去貸款整形，入職後開始找茬，找機會開掉自己。」但覺得沒有證據證，不敢報警。12月10日，小陳從A醫療美容辭職，結算工資時才發現勞動合同上寫的月薪3000元。最終，小陳6天班結算工資僅690元。

小陳說，此次求職經歷她只能歸咎於自己沒有社會經驗，稀裡糊塗被套進去了。「本想早點工作減輕家裡負擔，結果反背上幾萬的債務，這個錢只有掙錢慢慢還。」

在大眾點評上B醫療美容診所的評論區，充斥著負面評論：「假借招聘的幌子要求人家做項目」「pua應屆畢業生貸款整容」「出了問題甩鍋」等。但該診所工作人員表示對員工整形事情並不知情。

而在記者向A醫療美容查證無果後，有工作人員主動聯繫上小陳，表示可以退還部分費用。20日下午，一名自稱是厚德博學負責人稱小陳說的並非事實，會向有關部門舉報，對稿件造成的影響追究法律責任。

向小陳發出面試邀約的某美容科技公司負責人表示，公司發布招聘信息很嚴格，最近沒有招聘過前台接待崗位，目前判斷是假公司發布的，接下來將聯繫平台核實後並採取相應措施。

網民紛紛評論：「這招的不是員工，是客戶」，「新型詐騙」，「很多公司都是以招募這種方式找客戶」，「還有人壽保險公司也是這個套路，招募人也是招募客戶」，「千萬不要相信天上掉餡餅」。