婆媳鬧矛盾 上海媳用水泥封婆婆墓穴 法院判賠5000元

此為示意圖。(取材自微博)

上海一名婦人發現兒子為自己購置的墓地，竟被兒媳婦用水泥封住，並抹去墓碑上的壽名，氣得她告上法院，最終法院判決兒媳必須將其恢復原狀，並支付婦人精神損害撫慰金5000元人民幣。

澎湃新聞報導，法院指出，王老太太的丈夫和大兒子早年去世，為了讓母親百年後能與他們合葬，小兒子購置了一塊三穴墓地，其中一空穴留給王老太日後落葬，並在墓碑上龕好壽名。

某年冬至，王老太掃墓時卻發現，空置的壽穴竟被水泥封掉，墓碑上的壽名也被抹去。經與墓地管理處核實，發現居然是小兒媳胡某做的舉動。

原來婆媳兩人早年曾因動遷利益分割問題心生嫌隙，小兒媳竟選擇以這樣的方式出氣。得知此事後，王老太心情鬱悶、茶飯不思，精神上受到嚴重傷害，向浦東新區人民法院提起訴訟。

據報導，浦東新區人民法院經審理認為，購墓、立碑等行為是民間習俗，符合公序良俗，應予法律保護。因為該墓為三穴墓地，原墓碑文字已清楚表明是王老太及丈夫、大兒子的合葬墓地，使用人、用途均是特定的，具有排他性，儘管王老太尚健在，但在一般情況下，不能隨意變動這種特定性。

法官認為，胡某的行為已經構成對王老太享有的墓地使用權的侵害，應當依法承擔民事責任，將墓地恢復原狀。同時，墓地的使用權具有特定人格象徵意義，胡女的行為明顯侵犯王老太的精神利益，故酌定其賠償精神損害撫慰金5000元人民幣。