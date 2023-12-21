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財務人員造假 湖北中百倉儲被捲走2.19億

中國新聞組／北京21日電
圖為中百倉儲超市。（取材自每日經濟新聞）
圖為中百倉儲超市。（取材自每日經濟新聞）

湖北零售連鎖企業中百集團近日發布公告稱，全資子公司中百倉儲超市有限公司財務人員邵某疑侵占資金，初步估算金額累計約2.19億元（人民幣，下同，約3100萬美元）。

來源：YouTube

界面新聞報導，根據初審，邵某發現並利用供應商結算系統漏洞，針對生鮮非標品採購與結算的特殊性，通過虛假勾對驗收單據、偽造審批人簽字、虛增供應商等隱蔽手段，惡意侵占公司巨額資金。 

事實上，在零售採購系統中，生鮮非標品採購確實存在灰色地帶。為此，一些生鮮電商平台會通過更體系化的供應商引入系統來實現監管。「像中百集團這樣作為一家營收規模上百億、管理現代化的企業，出現如此巨額的資金侵占情況，可能還涉及到企業內部管理和稽核問題。」上述零售人士稱。

圖為中百倉儲超市入口。（取材自小紅書）
圖為中百倉儲超市入口。（取材自小紅書）

中百集團發布的公告稱，侵占資金金額預計導致公司其他應收款原值增加約2.19億元，應付帳款增加約2.19億元，初步預估其他應收款計提壞帳準備約2.1億元。由此，減少2023年利潤總額約0.5億元，調減以前年度利潤總額累計約1.6億元。

實際上，作為湖北第一大零售商，中百集團曾位列2022年中國連鎖百強第23名、中國超市百強第九名。受生鮮電商的衝擊，中百集團從2019年開始營收持續下滑，由當年的155億元跌至2022年的122億元；2021年、2022年分別虧損0.2億元、3.2億元。

中百為扭轉虧損，在今年8月初宣布面向社會開放品牌招商加盟渠道，效果尚未顯現。目前它的虧損還在繼續，2023年的虧損可能又將接近1億元。

中百集團公告稱，目前，公安機關將竄逃到境外的相關犯罪嫌疑人全部抓捕到案，正進一步偵辦及追贓挽損中。

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