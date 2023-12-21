持刀客鬧事 山東淄博燒烤店女老闆挺身對峙
以燒烤突然暴紅為人所識的山東淄博，近日一則「燒烤店2名男子毆打女店員」視頻引發關注；有顧客醉酒後，與燒烤店女員工發生爭執，男客人不斷推撞女老闆和燒烤店員工，把兩女打至倒地，甚至拿出刀恐嚇對方。影片在網上熱傳。警方指，已刑事拘留涉事二男。
來源：YouTube
綜合北京日報、網易飯桶說史報導，山東一群男子喝酒吃燒烤，直到深夜都不離開，且一直說有朋友過來結帳。後來一個朋友來把帳結了，但幾名男子還是不離開，並開始滋事，燒烤店員工勸說離開，卻被推出店外毆打倒地。
監控視頻顯示，女老闆拉著門簾等二名顧客出來，一名黑衣男子突然從褲兜掏出一把10公分長小刀威脅女老闆，女老闆沒有退縮，反而伸手去拔刀，可惜沒有成功。於是她指著自己的脖子，對著該男子說了幾句話。
女老闆說：「行凶男說捅死我給我150萬(人民幣，約21萬美元)，我們不跟他們一般見識，但是喝酒不是行凶的理由。」
另一段畫面是，一名女店員痛苦躺在地上，拿刀男子想一巴掌打在女老闆臉上，但被躲開，此時兩名男子被另一名男子擋住，女老闆被一名男子推倒在台階下，她抱頭蜷縮，推人男子仍不罷休，抓起女老闆強行拖拽。
網友說「女老闆太虎了」，這次男子拿刀對著女老闆，女老闆沒有絲毫退縮，直接衝上去和男子正面杠，這種勇氣並不是每個人都能拿出來的；但也有網友稱，男子在酒精催化下可能產生暴力傷力，認為女老闆不夠理智。
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