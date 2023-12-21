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滬女想留學受阻 告父母要求分房拿錢

中國新聞組╱北京21日電
上海一名女子因父母不肯出錢讓她留學，一舉把父母告上法院。圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。(新華社資料照片)
上海一名女子因父母不肯出錢讓她留學，一舉把父母告上法院。圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。(新華社資料照片)

上海一名女子因留學、工作等問題與父母產生衝突，又因父母不肯出錢出國讓她留學，一舉把父母告上法院，要求分房拿錢。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，25歲小田是名獨生女，爺爺、奶奶在老宅拆遷後獲得位於寶山區的一棟房子。小田16歲時，房屋變更登記為田姓夫婦及小田三人共同持有，爺爺過世後，房子由奶奶一個人居住至今。

2年前小田因留學、工作和父母發生矛盾，離家租房，小田想要分割共有房屋，但父母拒絕，同年7月，親子間簽署了一份「協議」，待小田奶奶過世後出售房屋，小田會分得相應房款。

據報導，小田急需資金留學，但父母不同意賣房，於是小田就把父母告上法院，要求分割房屋，以取得房屋價值的三分之一。

庭審中，田先生夫婦辯稱，房屋屬於三人共有，自三人取得房屋產權起至今，家庭關係沒有變化，也沒有需要分割的重大理由。而且近年他們一直幫小田償還各種借款、支付各種費用共50餘萬元。他們也積極地為小田聯繫留學學校，但小田因不滿意學校排名拒絕，目前夫妻倆也無力支付取得房屋後的折價款，因此不同意小田的訴請。

上海寶山法院審理後認為，房屋目前不宜進行分割，駁回小田的訴訟請求。一審判決後，小田不服提出上訴，二審仍維持原判。

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